Et stykke natur tæt på Søndersø skiller sig ud. Foto: Allan Nørregaard

Turforslag: Heden på Flyvestation Værløse

Man kunne bruge sommerferien på at gå en tur i Furesøs natur - tæt på Søndersø finder man et stykke natur, som virker helt ude af sammenhæng med området. Det er en hede, som man kender det fra den jyske vestkyst. Heden lå tidligere indenfor hegnet på Flyvestation Værløse, men siden 2001 har Værløse Naturgruppe haft tilladelse til at pleje området, og heden har haft vokseværk.