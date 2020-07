Turbåd er blevet sendt til Roskilde

Rederiet Stromma, som driver Baadfarten, har sendt Hjortholm til Roskilde Havn, hvor den hen over sommeren skal fungere som turbåd. Her afløser den en anden træbåd M/S Svanen.

- Roskilde Fjord er et enestående naturområde, og fjorden er helt central i vores nationalpark. Derfor er jeg meget glad for, at det igen i år bliver muligt for alle at opleve fjorden og dens fugleliv fra vandsiden, siger nationalparkchef Anders Bülow.

- Vi har mulighed for at give gæster her i området nogle helt unikke oplevelser på Roskilde Fjord, og derfor er jeg rigtig glad for, at det nu er lykkedes at lave en god aftale med Stromma og sammensætte en spændende sejlplan med både rundture og temature, siger han.