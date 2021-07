Se billedserie 54-årige Tsegei flygtede fra diktaturet i Eritrea, og bor nu i Jonstrup. Foto: Louise Mørch Vilster

Tsegai flygtede fra Eritrea: Nu har han fået en chance hos Værløse-virksomhed

På trods af sprogvanskeligheder er 54-årige Tsegai Debesai nu fastansat i Furesø Multi-Service, hvor han laver carport og lægger fliser. Det kan godt lade sig gøre, mener indehaver Marc Monnier

Furesø - 18. juli 2021 kl. 06:41 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det kan være vanskeligt at finde job som udlænding i Danmark og endnu mere vanskeligt, hvis sproget driller. Det er dog ikke umuligt. Det er 54-årige Tsegai Debesai et godt bevis på. Han kom til Danmark som flygtning fra Eritrea for syv år siden og bor i dag i Jonstrup. Han er netop blevet ansat i en ordinær fuldtidsstilling hos virksomheden Furesø Multi-Service, der ligger i Værløse.

Det er indehaver Marc Monnier, der har ansat ham efter et halvt år i løntilskud på trods af, at det er sparsomt, hvad Tsegai Debesai kan af danske gloser, og at han ikke har en baggrund som håndværker. For det lykkes ham alligevel at bygge både carport, behandle fliser, male og udføre mange andre opgaver.

"Jeg blev kontaktet af kommunen sidste år, som spurgte, om jeg ville have en person i aktivering. Det passede med, at jeg fik mere og mere at lave, og på et tidspunkt ville jeg nå min smertegrænse i forhold til, hvor mange og hvilke typer opgaver, jeg kunne tage ind. Jeg tænkte i forvejen på at ansætte en medarbejder, og opkaldet fra kommunen kom derfor som sendt fra himlen," siger Marc Monnier.

Skulle have en chance Samtidig havde Marc Monnier også et ønske om at tage et socialt ansvar, og da han fik valget mellem en mand fra Rumænien og Tsegeai Debesai var han ikke i tvivl.

"Tsegai er flygtet og har sin kone og fire børn i Eritrea. Rumæneren kan tage hjem, hvis han ikke kan få det til at fungere. Det kan Tsegei ikke, så han skulle have en chance," siger han.

Og på trods af at Tsegai Debesai ikke har en baggrund som håndværker, har han taget arbejdet til sig og ikke mindst lært, hvad alle tingene hedder på dansk lige fra vinkelsliber til vaterpas.

"Jeg har lært meget af Marc, og det går hele tiden bedre og bedre. Marc passer godt på mig og motiverer mig," forklarer han igennem sin tolk og gode ven John.

Da Tsegai Debesai flygtede til Danmark havde han ikke tanker om, hvad han kunne arbejde med, men han vidste én ting.

"Jeg ville kunne sørge for mig selv," siger han.

Men hvordan er det overhovedet muligt at lære en person op, når de ikke taler samme sprog. Ikke mindst i en tid, hvor sprogcentret har lukket på grund af coronanedlukningen. Marc Monnier slår en stor latter, mens Tsegai smiler stort.

"I starten var det lidt svært, jeg snakkede i øst, og han gjorde noget i vest," siger han, mens Tsegai Debesai tilføjer:

"Det var helt modsat, men med tiden fik vi et arbejdssprog."

Med til kundemøder På trods af kommunikationsvanskelighederne er det tydeligt, at der er god kemi mellem de to.

"Jeg har været frustreret, og det har han nok også, men vi svinger godt sammen. Det er vigtigt, og jeg har forståelse for hans baggrund," siger Marc Monnier.

Det går nu så godt, at han kan tage ud på korte kundemøder, mens Tsegai Debesai selv fortsætter arbejdet. Ofte kommer han også med til kundemøder, så han kan høre, hvad kunden siger og få et forhåndsindtryk af opgaven.

Tsegai Debesai har tidligere arbejdet på et lager, hvor der kun var andre med anden etnisk baggrund, og der slog de alle over i engelsk. Men han foretrækker at arbejde sammen med Marc Monnier, der tager sig god tid til at lære ham det hele.

"Jeg kan godt lide at være et mindre sted, hvor der kun er danskere. Jeg er meget taknemmelig for hans hjælp," siger han.

Hjælp fra jobcenter Marc Monnier vil gerne understrege, at der er gode muligheder for virksomheder, der gerne vil tage et socialt ansvar.

"Det kan godt lade sig gøre, og jobcentret har været meget lydhøre. Det var for eksempel ved at tage livet af Tsegai, at han skulle søge to stillinger om ugen, samtidig med at han startede i en håndværksbranche, han ikke kendte til, og der var krav om, at han skulle lære dansk. Jeg kan godt forstå, at han blev stresset. Men jobcentret fik lavet en aftale med A-kassen om, at han ikke behøvede at søge job, mens han var i den sidste løntilskud, da han var lovet et job bagefter. Der synes jeg, at jobcentret var super gode," siger han.

De to har netop afsluttet to større opgaver i Brønshøj, hvor de blandt andet byggede et skur, byggede carport og lagde fliser. For Marc Monnier er det en stor lettelse nu at være to om arbejdet.

"Det har været super godt, at han har været med. Så er vi to til at bære, løfte og holde. Vi kan nå flere og større ting, end jeg vil kunne alene. I sidste uge knoklede vi på med at få et haveprojekt færdig til tiden. Det er noget, vi er fælles om, det er superfedt," siger han.

Tsegai Debesai kan især godt lide at lave carport og lægge fliser, og efter sommerferien starter han på eneundervisning i dansk på sprogskolen.

"Snart skal vi begynde at tale dansk sammen på arbejdet. Jeg vil gerne blive her hos Marc i lang tid," siger han.