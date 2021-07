Se billedserie Foto: Magnus Eg Møller

Send til din ven. X Artiklen: Trods trænermangel er fodboldskolen i Farum en succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods trænermangel er fodboldskolen i Farum en succes

Furesø - 09. juli 2021 kl. 09:02 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

- Skynd dig Victor!

- Ingrid skynd dig!

Der er masser af støtte til holdkammeraterne på fodboldbanen bag Right to Dream Park i Farum. Her har cirka 150 børn på mellem seks og 12 år brugt hele ugen på at hygge, spille fodbold og lære nyt på DBU's fodboldskole.

Børnene i deres røde fodboldskoletrøjer er delt op i mindre grupper og fordelt rundt på næsten samtlige baner på anlægget sammen med deres trænere. En gruppe på 16 drenge og piger på mellem seks og otte år er i gang med en stafet, hvor de skal drible med deres dårlige ben, vende rundt og drible tilbage igen med deres gode ben.

- Hvilket ben er mit dårlige ben? Jeg synes begge mine ben er lige gode, lyder det fra en af drengene, der venter på, at det er hans tur til at løbe.

Netop de 'dårlige ben' har været et særligt fokuspunkt for den lille gruppe børn med træner Peter Knudsen og assistenttræner Jakob Petersen i spidsen, og spørger man børnene, har det været en succes.

- Det er sjovt at blive bedre. Vi har prøvet at lære at spille med vores dårlige ben, og det har været meget godt, siger Chili Lundøer, der er afsted på fodboldskole for anden gang.

Effektiv træning Stafetten er ved at være færdig, og opbakningen fra sidelinjen tager til.

- Louis, Louis, Louis, bliver der heppet, da det ene hold sender sidste dreng ud på stafetten. Selvom børnene er unge, er teknikken god. Det går rimelig let med både højre og venstre fod, og de dårlige ben er slet ikke så dårlige endda. Det tyder på, at træningen har virket.

Da Louis krydser målstregen udbryder en kortvarig jubel på vinderholdet, og så er der tid til en lille vand- og sludrepause, inden dagens næste øvelse, hvor børnene skal skyde på mål. Igen med begge ben.

Svært at finde trænere Træner Peter Knudsen, der udgør halvdelen af trænerteamet for den lille gruppe børn, har masser af gode øvelser klar. Han er afsted som træner for 18. gang, og han er dermed en erfaren herre i fodboldskoleregi.

- Jeg gør det simpelthen for fornøjelsens skyld, fortæller han, mens der bliver gjort klar til skudøvelsen.

Som regel er der stor interesse for at blive træner på fodboldskolen, men det har i år knebet med at finde trænere nok, fortæller leder af fodboldskolen i Farum, Helmer Nielsen:

- Jeg tror, mange af de potentielle trænere er blevet podere i testcentrene i stedet, hvor lønnen er noget højere. Det har været lidt nemmere med trænerassistenterne, fordi de kun skal være 13 år gamle.

Assistenttræner Jakob Petersen skulle da heller ikke tænke så meget over det, da han blev tilbudt et job på fodboldskolen.

- Jeg fik tilbuddet, og så syntes jeg bare, at det kunne være sjovt at prøve noget nyt. Det har været rigtig sjovt indtil videre, og børnene er gode til at lytte, selvom det godt kan være en lille smule svært at få deres opmærksomhed, når det er ved at være frokosttid, fortæller han.

Opgaverne som træner indebærer også andet end blot at styre træningsøvelserne. Når børnene ikke er så gamle, er der mange ting, trænerne skal sørge for. Jakob Petersen må flere gange hjælpe børnene med at binde deres snørebånd, og han må være opsøgende i sit sløjfebinderarbejde, fordi børnene ikke altid selv lægger mærke til, at knuden er gået op:

- Skal jeg binde dine snørebånd?

Det må han godt.