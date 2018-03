Se billedserie Trine Rønnov ynder at meditere foran kaminen. Foto: Kim Rasmussen.

Trine vendte svaghed til styrke

Furesø - 31. marts 2018 kl. 09:56 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun græd og græd dagen lang, når hun ikke lå under dynerne og sov, bare sov og sov, mens sjælen lige så stille voksede sammen. Trine Rønnov ramte bunden tilbage i 2014. En bund, der tilsyneladende var uden bund for en moderne veluddannet kvinde med klare forventninger til sin rolle i familien, på arbejdet og i samfundet. Trine Rønnov gik ned med stress for fulde drøn, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg vidste godt, at der var nogle udfordringer i forhold til mit daglige arbejde som praktiserende læge. For jeg kunne ikke udfylde jobbet på den måde, som jeg gerne ville. Men det var først en dag, da begge mine drenge sagde til mig, at jeg altid var sur, at jeg begyndte at studse over det. Kort efter brød jeg sammen. Det var ved et lægemøde. Jeg havde holdt så meget sammen på mig selv, men pludselig kunne jeg ikke mere. Jeg gik hjem og græd og græd og...

Trine Rønnov fortæller historien med en energi og fortællelyst, som med al ønskelig tydelighed illustrerer, at hun er kommet ud på den anden side. Men det tog sin tid. For det gør det, når man er ramt af stress.

- Hele min selvbevidsthed krakelerede, for som læge burde jeg vide bedre, følte jeg. Men stille og roligt gik det op for, at der var noget galt med mit liv, for jeg kunne ikke leve efter mine egne værdier i det lægehus, fortæller Trine Rønnov. Hun var sygemeldt i fire måneder, vendte tilbage på deltid, men indså at det var slut med at være praktiserende læge.

Det tog halvandet år at få solgt praksissen i Slangerup. Pengene fra salget blev sat i firmaet stresslæge.dk.

Undervejs gjorde hun sine tanker om fremtiden. En fremtid uden stress. En fremtid, hvor hun kunne bruge sine erfaringer og uddannelser som læge og psykoterapeut til at hjælpe andre. Hun satte sedler op i Café Sus i Dus på Farum Hovedgade og skrev et opslag på Facebook. Der kom otte kvinder til Trines første omgang mindfullness.

- Det viste sig hurtigt, at der var et behov. Især mange kvinder er ramt af stress. Det er fordi kvinderne som regel er af flinkeskolen og drøner rundt for at gøre alle tilfredse. Undervejs glemmer de deres egne behov, forklarer Trine Rønnov.

Mindfullness gjorde det nu ikke alene. Trine udviklede konceptet "AMSI", hvilket står for "Aldrig Mere Stress Igen." Det er en komplet pakke med mindfullness, yoga og terapeutiske samtaler. I december 2016 var hun klar med konceptet, og virksomheden udviklede sig hastigt. Trine kunne leve af indtægterne.

