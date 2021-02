Artiklen: Tricktyveri: Mænd udgav sig for at være døvstumme

Tricktyveri: Mænd udgav sig for at være døvstumme

Politiet fik torsdag eftermiddag kl. 14.45 en anmeldelse om muligt tricktyveri på Værløse Bymidte.

De to personer henvendte sig til ældre borgere, og ifølge anmelderen, en 33-årig fra Værløse, udgav de sig for at være døvstumme.

Der var derfor mistanke om, at de forsøgte at snyde de ældre. En patrulje kørte til stedet for at lede efter de to personer, som dog ikke længere befandt sig i området.