Tricktyveri: Derfor sendte politiet ikke patrulje ud til stjålen bil

Hos Nordsjællands Politi fortæller vicepolitiinspektør, hvorfor de ikke sendte en patrulje ud til den stjålne bil i Værløse

Furesø - 13. februar 2021 kl. 07:15 Kontakt redaktionen

Det var lørdag formiddag den 23. januar, at Sean Gornstein fra Østerbro fik stjålet sin bil ved et planlagt tricktyveri. Dagen efter får han et opkald fra Nordsjællands Politi, der fortæller, at der har været en henvendelse om bilen, som er blevet set i Værløse. Personen har set Sean Gornsteins opslag på Facebook, og er derfor blevet opmærksom på bilen.

Det fortæller vicepolitiinspektør Per Thuesen hos Nordsjællands Politi. Han siger, at der er blevet handlet efter reglerne, da politiet afviser at sende en patrulje ud for at holde øje med bilen, indtil Sean Gornstein kan være fremme tyve minutter senere.

"Når det drejer sig om almindeligt brugstyveri, så sender vi ikke en patruljevogn ud. Det er helt standard procedure. Derfor ringer vi til den forudrettede om, at bilen er blevet set på en adresse i Værløse efter en henvendelse. Ved et brugstyveri kører tyven normalt fra A til B, og rører ikke på sig igen. Det skete så ikke i dette tilfælde," siger han.

Kunne være voldelig Da tyven kort tid efter går ned til bilen, ringer Sean Gornstein igen til politiet, og siger, at han er på vej væk. Per Thuesen fortæller, at de herefter begynder at efterforske sagen og ringer ham op igen kl. 14.39.

"Vi får et tip om, at bilen er set i en anden kommune. Vi kører rundt men kan ikke finde ham. Han er en aktiv fyr, så det lykkes os ikke at finde køretøjet. Senere kører en patrulje ud i Værløse og leder efter bilen," siger han.

Sean Gornstein er overrasket over, at politiet ikke ville rykke ud og holde øje med bilen, indtil han kom.

"Der er frustrerende, at noget, som kunne være løst ret hurtigt, kom til at koste endnu mere tid og skattekroner. Jeg vidste heller ikke, om han var voldelig, så jeg synes, det er lidt skørt, at man sender en borger ud for at hente sin egen bil," siger han.

Per Thuesen forstår til dels godt frustrationen, men mener, at politiet har handlet korrekt.

"Det kan godt være en ulempe for borgeren, men det er proceduren. Vi har de ressourcer, vi har, og vi prøver at bruge dem bedst muligt," siger han.

Per Thuesen oplever ikke, at der er en stigning i den form for biltyverier, men fortæller at det indimellem sker. Han opfordrer derfor til at tage et billede af kørekortet hos den, der skal prøvekøre bilen, samt altid at sætte sig ind i bilen, før nøglerne udleveres. Han mener, at det kun var en fordel, at Sean Gornstein spredte billede og info om bilen på Facebook.

"Det var en medvirkende årsag til, at vi fik spor hen af vejen. Det er et stærkt medie til at få oplysninger hurtigt ud, så det er en god idé at gøre hurtigst muligt," mener han.

Da tyveriet er foregået i Københavns Kommune, er det ikke Nordsjællands Politi, der senere har været ude at anholde manden.