Tricktyve snød 78-årig kvinde

Af redaktionen

En 78-årig lokal kvinde blev søndag eftermiddag snydt af to tricktyve på Akacietorvet i Farum. Det skete fra klokken 16.12-16.30 efter kvinden havde handlet i Netto. Her havde tricktyvene afluret hendes pinkode, inden de tog kontakt til hende, da hun skulle parkere sin indkøbsvogn. Efterfølgende opdagede hun, at hun manglede sin iPhone og sit visa-dankort, der et øjeblik efter blev brugt til at hævet 2000 kroner.