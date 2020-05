Tricktyv stjal 8.000 kr fra 83-årig

Torsdag klokken 12.51 blev et indbrud i bebyggelsen på Skovgårds Allé i Værløse anmeldt.

En 83-årig kvindelig beboer kontaktede sin nabo og fortalte, at der en halv times tid forinden havde været en person, muligvis to, forbi hendes adresse, hvor de havde talt om corona og vist hende ind i hendes egen stue. Efter de igen havde forladt den 83-åriges bolig, opdagede kvinden, at der manglede 8.000 kroner i kontanter fra hjemmet. Det skriver Nordsjællands Politi i dagnrapporten.