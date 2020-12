Tre timers kø til Covid-19 test

420 meter. Så lang var køen til det midtertidige testcenter i Værløsehallen mandag formiddag. Køen sluttede først ved Kvickly på Værløse Bymidte. Interessen for at få foretaget en covid-19 test inden juleaften har overvældet Furesø Kommune og Region Hovedstadens testcenter.

- Testcenteret i Værløse er blevet voldsomt godt modtaget: De seneste to dage er 1.000 blevet testet dagligt. Det er et pænt stykke over de 300, vi aftalte med Region Hovedstaden, at vi ville kunne nå dagligt, da planerne om et lokalt testcenter med lynets hast blev til virkelighed i torsdags. Men selv om der bliver knoklet igennem, kan vi ikke undgå kø - i øjeblikket fra Værløse Hallerne til begyndelsen af Bymidten, skriver Furesø Kommune på Facebook.