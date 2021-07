Flere skal lokkes til at tage cyklen eller kollektiv transport ifølge den nye trafik-og mobilitetsplan. Genrefoto: Adobe Stock Foto: Michele Ursi - stock.adobe.com

Tre partier stemmer nej til trafikplan: Det er et angreb på bilisterne

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti mener, at en ny trafikplan er forældet, et angreb på bilister og bygger på forkerte data. Et flertal fik dog stemt planen igennem

Furesø - 15. juli 2021

Tre partier vendte tomlen nedad, da der på det seneste byrådsmøde blev stemt om en ny trafik-og mobilitetsplan for Furesø Kommune. Det var Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der stemte nej, og derfor blev planen vedtaget med 15 stemmer for og seks imod.

Planen, der har været flere år undervejs, skal være med til at nedbringe støj, trafikulykker og reducere udledningen af CO2 frem mod 2030. Sammen med vedtagelsen af planen blev der også frigivet 5,2 mio. kr. til indsatser i 2021 med et særligt fokus på trafikstøj og trafiksikkerhed.

I planen er der især et stort fokus på at få flere borgere til at vælge den kollektive transport til for at nedsætte CO2-udslippet. Derudover er målsætningen, at flere korte ture under 25 minutter tages uden bilen.

"Furesø Kommune kan på denne måde opnå en 70 % reduktion af CO2 udslippet, såfremt alle ture under ca. 25 km tages med cykel, elcykel, tog, bus eller elbil," står der for eksempel i rapporten.

Planen var i foråret i høring, hvor der kom 23 høringssvar.

Tvinge folk i s-tog og bus Hos Venstre mente Lars Carpens, at planen nærmest kunne betragtes som et angreb på de 70 procent af borgerne, som bruger bilen til hverdag.

"Flertallet vil med al magt forsøge at tvinge borgerne til at tage offentlig transport. Dataene viser, at det gør folk gerne, hvis s-toget kører i retning af deres arbejde. Men det hjælper jo ikke de mange Furesø-borgere, som arbejder i for eksempel Lyngby, Gladsaxe, Herlev eller Ballerup. Der kører Farum-banen ikke i retning af. Og selvom der er S-busser, så kan de i myldretiden reelt ikke komme hurtigere frem end bilerne," sagde han.

Derudover mente Lars Carpens, at det ikke er muligt at bruge rapportens datagrundlag, da tallene er fra efteråret sidste år, som var et atypisk tidspunkt på grund af corona, hvor mange arbejdede hjemme. Det samme mente både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

"Vi kan ikke bruge rapporten, som den ser ud nu," sagde Søren Bronee Bronér (LA), mens Carsten Svensson (DF) sagde:

"Jeg er enig med Carpens i, at beslutningerne skal træffes på et kvalificeret grundlagt, og ikke på en periode, hvor folk har arbejdet meget hjemme."

Lars Carpens mente også, at planen allerede er forældet i forbindelse med, at partierne i Folketinget, på nær Enhedslisten, er blevet enige om en ny infrastrukturplan for hele landet. Den indebærer blandt andet en udvidelse af motorvejen gennem Furesø til seks spor .

"Furesø bliver klemt i regeringens plan, for vi får en voldsom stigning i motortrafik. Vi burde bruge et halvt år mere og få indarbejdet konsekvenserne af den nye infrastrukturplan," sagde han.

El-biler er ikke løsningen Hos Konservative mente Susanne Mortensen, at bilerne i starten af processen nærmest var skrevet ud af trafik-og mobilitetsplanen, og blandt andet derfor havde partiet indgivet et høringssvar. Susanne Mortensen kan dog godt stå inde for planen, som den ser ud i dag.

"Vi er fuldstændig enige i, at vi skal arbejde på at reducere støj og CO2 udledning. Men vi skal også anerkende, at der er nogen, der har brug for at benytte en bil privat og i forhold til erhvervslivet. Det er kun glædeligt, at der er en trend med elbiler, da bilerne er kommet for at blive," sagde hun blandt andet.

Hos Enhedslisten mente Øjvind Vilsholm dog ikke, at elbiler er løsningen. Han er næstformand i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

"Det er ikke bæredygtigt, at hver borger har en privatbil, for det er der ikke ressourcer til. Der må vi oppe os og yde nogle ofre. Elbiler er ikke løsningen ved trafikstøj, for når de kører over 40 kilometer, er støjen faktisk den samme," sagde han.

Øjvind Vilsholm var heller ikke enig i kritikken om, at planen allerede er forældet.

"Planen bliver ikke implementeret i morgen, så vi må have noget at arbejde med nu. Vi får rigeligt tid til at justere og revidere planen, og det bør vi også gøre," sagde han.

Brev til minister Udvalgsformand for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen (S), havde samme holdning.

"Planen har som sagt været længe undervejs. Det er ikke statisk papir, der er mejslet i sten frem til 2030. Vi kan bestemt revidere datagrundlaget, hvis det er forældet, men vi blive nødt til at starte et sted," sagde hun og undrede sig samtidig over, at Lars Carpens ikke havde været mere tydelig i sine holdninger tidligere i processen.

I forhold til infrastrukturaftalen fra Folketinget, mente Lene Munch-Petersen ikke, at den vedrører, hvad der skal ske internt i Furesø.

"Vi vidste godt, at infrastrukturplanen var på vej, men det vedrører ikke internt igennem Furesø, da det er statsveje," sagde hun.

I den forbindelse rundede Ole Bondo Christensen (S) diskussionen af med at foreslå, at der blev sendt et brev til ministeren om, hvordan den nye infrastrukturplan skal forståes, og hvilke implikationer den vil få for Furesø Kommune.

"For der er mange tolkninger i det meget brede aftalepapir, og der skal vi selvfølgelig sikre os, at det bliver en tolkning, der er til gavn og glæde for os," sagde han.