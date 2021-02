Se billedserie Medlem af Folketinget, Egil Hulgaard (K), tog sin partikollega Niels Flemming Hansen (nr. 2 fra venstre) med til Fiskebækbroen, hvor borgmester Ole Bondo Christensen (S) og byrådsmedlem Tine Hessner (RV) stod klar til at fortælle om de særlige problemer med støj fra Fiskebækbroen. Foto: Allan Nørregaard

Tre partier kræver løsning på Fiskebækbroens støjhelvede

Furesø - 11. februar 2021 kl. 10:54 Af Mikkel Kjølby

FISKEBÆK: 40 procent af borgerne i Furesø Kommune er generet af trafikstøj ifølge støjmodellerne. Men det er endda uden at tage højde for impulsstøjen fra broens dilutationsfuger. Den pointe har borgmester Ole Bondo Christensen (S) og folketingsmedlem Egil Hulgaard (K) forsøgt at hamre ind i debatten om de forestående forhandlinger, som skal føre frem til et nyt infrastrukturforlig.

Tirsdag eftermiddag lykkedes det at få den konservative trafikordfører Niels Flemming Hansen på besøg. En lille delegation med Ole Bondo Christensen, byrådsmedlem Tine Hessner (RV) og byrådskandidaten Anders Medum Groth (RV) tog imod under Fiskebækbroen.

Og budskabet var tilsyneladende nået frem.

- Støjen fra dilutationsfugerne skal regnes med, siger Niels Flemming Hansen.

En sådan manøvre vil bringe støjmodellerne op på linje med Furesø-borgernes oplevelse af støjen fra Fiskebækbroen. Men selv uden taler beregningerne sit tydelige sprog. 8.400 Furesø-borgere er støjbelastede.

Bjarne Clausen har boet på Claus Nars Holm få hundrede meter fra Fiskebækbroen i mere end 50 år. Han har oplevet, hvordan støjniveauet er steget til den nuværende niveau, hvor han dårligt kan sidde på sin terrasse, når vinden kommer fra øst. Men han frygter, at det ikke stopper her.

- Jeg frygter, at det bliver endnu værre, hvis man udvider motorvejen til Hillerød. Det vil være afgørende for livskvaliteten i området at få støjniveauet ned, siger Bjarne Clausen og peger på en simpel løsning.

- Hele problemet kan løses ved at sætte hastighedsgrænsen ned til 80/90 km/t., vurderer Bjarne Clausen.

Niels Flemming Hansen modtog budskabet.

- Det er bemærkelsesværdigt, at borgerne ikke har mærket den store forskel under corona. Kun i forbindelse med hastighedsnedsættelse ved vejarbejde har de bemærket en forskel, siger Niels Flemming Hansen, som også vil have andre parametre med i ligningen.

- Når man gør regnestykket op, skal man kigge på udgifter til sygdom relateret til støjen samt på effekten på huspriserne i området. Der skal ikke meget mere til, før det løber rundt samfundsøkonomisk, vurderer den konservative trafikordfører.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) førte ordet, men de tre partier, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Konservative i Furesø Kommune står skulder ved skulder i denne sag.

- Vi har brug for en meget snarlig løsning af støjgenerne ved Fiskebækbroen. Broen er konstrueret på en måde, så den støjer mere end de gængse støjberegninger viser. Det har Cowi beskrevet i rapport, som Furesø Kommune har fået lavet. Broen er på Vejdirektoratets liste over prioriterede projekter. Det er bare at komme i gang, hvis bare de statslige midler er der, lyder det i en fælles udtalelse.

- Vi er rigtig glade for, at Christiansborg lytter til vores borgere i denne sag. Det oplever vi bl.a. gennem besøget af den konservative trafikordfører Niels Flemming Hansen i dag. Støj fra Hillerødmotorvejen er en sundhedsskadelig plage, som bør prioriteres her og nu, skriver de tre partier.

Engagementet gik ikke ubemærket hen hos den konservative ordfører

- Ole Bondo Christensen og Egil Hulgaard har gjort så stort et stykke arbejde, for at vi skulle diskutere det. At mærke det engagement gør, at man har lyst til at kommer herop, siger Niels Flemming Hansen.