Se billedserie Randers FC's Stephen Odey header bolden ind bag FCN's målmand Eduardo dos Santos Haesler til 3-1. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Tre nederlag i træk inden FCK-kamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre nederlag i træk inden FCK-kamp

Manglende skarphed i feltet har kostet i FC Nordsjælland, der søndag tager imod FC København på hjemmebane

Furesø - 21. september 2021 kl. 16:10 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

I Aalborg burde FC Nordsjælland have bragt sig på 2-0. I Herning var chancerne gigantiske til at komme foran, og mod Randers kneb det endnu engang med skarpheden i feltet. Resultatet er, at FC Nordsjælland står med tre nederlag på stribe, inden FC København på søndag er i Farum. Her i midtugen venter så VSK Aarhus fra 3. division i pokalen, men københavnerne er også vingeskudt med et nederlag for nylig til FC Midtjylland.

De dårlige resultater huer heller ikke cheftræner Flemming Pedersen, der siger følgende om nederlaget til Randers på fcn.dk:

"Det var simpelthen alt, alt, alt for langt under vores niveau. Randers var så dygtige til at få kampen over på deres præmisser ved hele tiden at beskæftige os med lange bolde. Selvom vi mange gange fik samlet andenboldene op, så kunne vi ikke holde fast i den, fordi Randers' genpres var for stærkt. Og så havde vi også for mange tekniske fejl i første halvleg. Man kunne se, at der gik stivhed i vores spil, usikkerheden spredte sig og så kom alle de her tekniske fejl og for lidt bevægelse," lyder det til hjemmesiden.

Fedt med fans Træneren var glad for, at der var en del medrejsende FC Nordsjælland-fans på lægterne i Kronjylland.

"Igen er det dejligt, at der igen er en forbindelse mellem vores spillere og vores fans. Fansene kunne sagtens være skuffede og tage direkte hjem efter slutfløjt, men de bliver trofast stående og klapper, og vi kommer ned og hilser og skriver autografer. Det er fedt, at vi har fået den sammenhæng tilbage og er kommet endnu tættere på hinanden. Jeg er bare ærgerlig over, at vi ikke kunne give dem et bedre resultat og en endnu større lyst til at komme i Right to Dream Park på søndag og støtte os mod FCK," siger han til hjemmesiden.

Konkurrence Furesø Avis udlodder sammen med FC Nordsjælland fire styk billetter til kampen, som du kan vinde. Skriv til Furesø Avis udlodder sammen med FC Nordsjælland fire styk billetter til kampen, som du kan vinde. Skriv til furesoavis.red@sn.dk og svar på følgende spørgsmål: Hvad var resultatet sidst, FC Nordsjælland mødte FC København? Skriv "FCN" i emnefeltet og svar senest torsdag den 23. september.