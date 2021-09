Se billedserie Frivilligcentrets centerleder, Anders Poulsen, har hjulpet med at få stablet klubben på benene. Fra venstre Bente Melbye, Kirsten Storringgaard og Karin Møller. Foto: Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: Tre kvinder står bag ny Blixen Klub i Furesø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre kvinder står bag ny Blixen Klub i Furesø

Det handler om at skabe netværk mellem kvinder over 60 år, fortæller Bente, Karin og Kirsten

Furesø - 05. september 2021 kl. 05:37 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

I Allerød, Rudersdal, Gentofte og Fredensborg har de det. Og nu også snart i Furesø. Det drejer sig om kvindenetværket Blixen Klub, som tre lokale Farum-kvinder nu har taget initiativ til, men som i første omgang blev lagt ned af corona-nedlukningen.

En Blixen Klub, der er opkaldt efter Karen Blixen, er dog ingen litteraturklub, som nogle måske kunne tro. Det er i stedet et netværk for kvinder over 60 år, som byder på foredrag, samvær og inspiration. Furesø Avis har mødt de tre initiativtagere i Frivilligcenter Furesø, som lægger lokaler til klubben. 72-årige Kirsten Storringgaard og 76-årige Karin Møller fortæller, hvorfor de fik idéen til at stifte Blixen Klubben.

"Jeg fandt ud af, at de i Rudersdal har en Hemingway Klub for mændene og en Blixen Klub for kvinderne, mens der ikke findes noget i Furesø. Jeg ringede derfor til Anders, der leder Frivilligcentret Furesø, og spurgte, hvorfor har vi ikke sådan noget? Karin var lige gået på pension og var med på det," siger Kirsten Storringgaard, der er tidligere leder af sundhedsplejen i Furesø.

Fik samme idé De fandt dog ud af, at de ikke var ene om den gode idé, da 66-årige Bente Melbye barslede med samme ide. Hun er for nyligt gået på pension efter at have arbejdet med medlemskommunikation hos Dansk Industri.

"Min fætter fortalte begejstret om Hemingway Klubben, som han var en del af i Gentofte, og han fortalte at der også var en klub for kvinder Blixen Klubben, jeg tog derfor kontakt til moderklubben i Gentofte, hvor jeg fik at vide, at Kirsten og Karin også var i gang," siger hun.

Derfor var det oplagt at slå sig sammen, og nu er organisationen på plads, og det samme er et næsten fuldt program for resten af året. Det tæller for eksempel et foredrag med tidligere direktør i Dansk Sprognævn Sabine Kirchmejer, pensioneret overlæge Karen Taudorf og byrådsmedlem og udvalgsformand Matilde Powers (S). Derudover er de også ved at få en aftale i stand med en dansk kvinde, der har arbejdet for NASA i mange år. De tilføjer dog, at det ikke kun behøver at være kvindelige foredragsholdere.

Netværket trækker Til at starte med er der kun foredrag i klubben, men med tiden håber de tre kvinder på, at der udvikler sig forskellige undergrupper, som for eksempel en vandregruppe, en læsegruppe eller f.eks. strikkeklub.

"Du kan finde mange arrangementer i Furesø, men vi vil gerne tilbyde noget andet. Det koster kun 100 kroner om året at være medlem og 20 kroner per gang til kaffe og kage, da det er nonprofit," siger Kirsten Storringgaard.

Foredragsholderne får derfor ikke betaling men i stedet to flasker rødvin for indsatsen, og derfor skal der også tænkes kreativt og eventuelt trækkes på netværket. Det tror de dog ikke bliver et problem, og derudover handler det mindst ligeså meget om samværet med de andre i klubben.

"Det er kedeligt at gå alene til noget, så det skal være netværket, der trækket," siger Karin Møller, der i 34 år har arbejdet som læge i København.

Samtidig sker der noget særligt, når kun kvinder er sammen, mener Bente Melbye.

"Når man er sammen kun kvinder, så giver det en anden dynamik. Nogle kvinder opfører sig anderledes, når der er mænd til stede, så lige så dejligt det er at være sammen med mænd, ligeså dejligt er det kun at være sammen med kvinder," mener hun.

Klub for mænd Kirsten Storringgaard håber, at klubben kan være med til at danne nye venskaber.

"Der skal være plads til at smalltalke, og derfor har vi kaffepauser, hvor man kan tale om det, man hører til foredraget. Og så aftaler man måske at mødes på Bytorvet en anden dag og tale videre," siger hun.

De håber dog alle, at der også bliver skabt en Hemingway Klub for mændene i Furesø.

"Det kunne være rigtig godt for mændene med en klub, men det tager lidt energi og tid at starte op. Hvis der kom en Hemingway Klub, så kunne vi også holde nogle foredrag sammen, for mange foredrag kan høres af begge køn," siger Kirsten Storringgaard.

Ud over samværet er det også vigtigt, at medlemmerne bliver udfordret og kan tage noget med hjem.

"Jeg er vild med foredrag, der giver noget at tænke over. Man må gerne blive lidt provokeret," mener Bente Melbye.

På sigt kan der også komme andre aktiviteter i klubben.

"Men nu starter vi med foredrag, og så skal vi have det op at stå," siger Karin Møller.

Blixen Klub i Furesø Netværk, viden og inspiration for kvinder 60+ i Furesø Kommune

Første møde er mandag den 20. september, og det er gratis

Der er møder hver anden uge, mandag fra kl. 13.00 - kl. 15.00

Mødested: Frivilligcenter Furesø, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum

Se mere på blixenklub.dk/furesoe eller kontakt tovholder Kirsten Storringgaard på 81 61 94 94, kirstenjettes@hotmail.com.