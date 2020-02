Trafikudvalg klar med anbefalinger

Det særlige trafikudvalg afleverede i sidste uge rapporten med de fire anbefalinger til Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

Furesø - 25. februar 2020 kl. 09:52 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Intelligente trafiklys. Bedre adgang til stationerne. Flere børn på cykel til skole. Og ikke mindst differentierede mødetidspunkter i skolerne.

Et særligt trafikudvalg har nærstuderet de trafikale udfordringer i Furesø Kommune. I sidste uge afleverede udvalget en rapport med fire anbefalinger.

- Vi har intet ønske om at lave forhindringer for privatbilismen. Vi har arbejdet for at sikre en så effektiv som mulig fremkommelighed, fortæller udvalgsformand Ole Holleufer.

Problemerne med fremkommelighed opstår hovedsageligt i myldretiden på de tre større veje, Frederiksborgvej i Farum, samt Ballerupvej og Kollekollevej/Kirke Værløsevej i Værløse.

- Der er dage, hvor det tager tre gange så lang tid som normalt at komme frem i myldretiden. Vi fokuserer på intelligent trafikstyring, at åbne nogle af de røde baner i spidsbelastningsperioderne, men det skal også gøres mere attraktivt at tage toget, forklarer Ole Holleufer.

En lavpraktisk løsning kan muligvis løse det hele. Det er især de mindre skolebørn, som bliver kørt i skole. Her kan en del af løsningen findes.

- Rigtig mange skal af sted på samme tid, og det får forældrene til at krydse frem og tilbage i trafikken i myldretiden. Vi kigger på at starte undervisningen i skolerne på forskellige tidspunkter. Det ville tage toppen af presset på vejen, hvis alle ikke skal møde på samme tid, siger Ole Holleufer.

I det hele taget skal skolerne involveres.

- Vi vil involvere skolerne aktivt i at finde løsninger. Det skal være skolerne, som kommer med trafikønsker for deres skole. Hareskov Skole er allerede i gang. I forrige uge lukkede de vejen ind til skolen i spidsbelastningsperioden for at få en ændring af trafikmønstrene, forklarer Ole Holleufer.

23 procent af alle skolebørn køres i skole af deres forældre, selvom kun de færreste har langt i skole. 52 procent af skolebørnene kører på cykel i skole.

- Det skal blive endnu mere attraktivt at cykle i skole, fastslår Ole Holleufer.

Et andet problem er vejen til de offentlige transportmidler.

- Den store akilleshæl er fra ens hjem og til de lokale stationer. Det er faktisk der, at kæden hopper af for rigtig mange. Det skal være nemmere at komme til stationerne. Og så anbefaler udvalget, at der opsættes informationstavler. Skiltene kunne komme med relevant information, som fx, at det tager 25 minutter at komme til København med toget. 40 minutter i bil og 50 minutter på cykel i spidsbelastningsperioden, lyder det fra udvalgsformanden.

Det skyldes ikke mindst, at der blot sidder 1,06 person i hver bil på vej til København om morgenen.

Rapporten indeholder også en oversigt over samtlige de konkrete forslag til trafikforbedringer, som borgere har afleveret i forbindelse med udvalgets arbejde.