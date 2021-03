Træfældning: Kulsvamp angribe vores lokale træer

"Mange skovgæster har sikkert bemærket, at der nu ligger et dusin større og nyfældede bøgetræer tæt op ad bålpladserne ved Hareskoven Station, Grunden til fældningerne er sikkerhed," forklarer skovløber Kristian Dagsland fra Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

"Hvert år besigtiger vi de træer, der står langs offentlige veje og tæt op ad bålpladser og skovstier for løse grene, råd svamp eller anden form for svækkelse. På vores besigtigelse her i år, kunne vi desværre konstatere, at flere bøgetræer havde tydelige frugtlegemer af den svamp, der hedder kulsvamp, og netop den er vi ekstra opmærksomme på," fortæller Kristian Dagsland.