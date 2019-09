Det nye vejforløb omkring Akacietorvet skal sikre de bløde trafikanter bedre (visualiseret af Via Trafik)

Send til din ven. X Artiklen: Træer må vige for cykelsti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træer må vige for cykelsti

Furesø - 22. september 2019 kl. 18:51 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er blevet boret, hamret, asfalteret og meget andet på Farum Hovedgade og Lillevangsvej i den seneste tid. Nu kommer turen til området ved Akacietorvet.

Her har flere borgere argumenteret for, at de træerne er bevaringsværdige, men ikke desto mindre vil nogle af dem blive fældet. Det sker for at sikre de bløde trafikanter bedre. Ifølge kommunen skal børn på cykel til og fra skole og fritidsaktiviteter ikke dele vejen med biler og busser, når de passerer Akacietorvet i Farum. Det gør de i dag med den niveaufri belægning på torvet, og derfor kommer den foreløbigt sidste etape i renoveringen af Farum Hovedgade omkring Akacietorvet især til at handle om trafiksikkerheden og vejens nye forløb.

- Vi skylder vores bløde trafikanter som fodgængere med barnevogn, kørestolsbrugere og Solvangskolens elever, at vi passer bedst muligt på dem. Derfor har vi en opgave med at etablere et selvstændigt fortov og en cykelsti adskilt fra kørebanen med en kantsten. Og det arbejde går i gang nu, siger Lene Munch-Petersen (S), formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

Udfordringen ved Hovedgaden forbi Akacietorvet er vejens bredde og afstand til husene på sydsiden af vejen, mens de kasseklippede træer flankerer vejens nordside. Det gør det svært for blandt andet busser at passere uden at tage cykelstien i brug.

- Renoveringen af Farum Hovedgade har gennem hele forløbet haft det sigte at skabe et aktivt byrum og ikke kun en travl trafikåre. Det indebærer, at beboere og brugere er trygge ved at færdes her. Med skitserne for det nye vejforløb får vi en bedre forbindelse mellem torvet og butikkerne på den anden side af gaden. Det bliver mere trygt at krydse gaden og derfor også mere nærliggende at inddrage butikker på begge sider af vejen i sin indkøbstur, siger Lene Munch-Petersen.

Arbejdet med vejen betyder desværre, at nogle af de eksisterende, kasseklippede træer langs vejen må fjernes. Det er for at give plads til cykelsti og fortov i fuld bredde, men også fordi træernes rødder vil tage for stor skade ved anlægsarbejdet, hvis de bliver på den nuværende placering. Tidligere har kasseklippede træer været et gennemgående element i Farum Hovedgade, og at nogle af dem nu må fjernes, er for mange en trist beslutning. Det har været undersøgt grundigt, om træerne kan bevares, og dialoggruppen for Farum Hovedgade har været tæt involveret i beslutningen om at fjerne træerne.

Formanden for foreningen Bænke i Farum, Helge Larsen, mener, at træerne bør bevares.

- Bænke i Farum mener, at træerne ved Akacietorvet er bevaringsværdige og de er med til at tilføre Farum Hovedgade miljø og historik sammen med det lave stengærde, som stammer fra den oprindelige Akaciegård, lyder det fra Helge Larsen.

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling tiltrådte i juni renoveringsplanerne. Men Ifølge Lene Munch-Petersen har det ikke været nogen nem beslutning:

- Der må ikke herske tvivl om, at vi ønsker at bevare et godt, grønt forløb gennem Farum Hovedgade. Alle de træer, vi kan bevare, vil vi bevare. Kan vi ikke bevare, skal vi plante nye, hvor der er plads til det. Desværre er der i dette tilfælde ikke plads til at kombinere hensynet til trafiksikkerhed med de eksisterende træer. Derfor planter vi i stedet en håndfuld nye træer i specielle plantebede, så de får plads og mulighed for at udvikle sig til store, fuldkronede og smukke træer, fortæller hun.