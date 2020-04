Torben Ellegaard Frederiksen får en buket blomster for sin indsats som frivillig.

Torben fra Indkøbsbussen hædres med blomster

Furesø - 02. april 2020 kl. 13:22 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre Sagen og Interflora hylder de frivillige. Medhjælper på Indkøbsbussen Torben Ellegård Frederiksen fra Farum er en af dem.

Over hele landet hjælper Ældre Sagens frivillige til at gøre livet nemmere for udsatte ældre under Corona-krisen. Ældre Sagen og Interflora er gået sammen om at fejre frivillige, der gør en ganske særlig indsats.

I Ældre Sagens 215 lokalafdelinger, heriblandt Farum, arbejder frivillige på højtryk for at hjælpe og sprede glæde. De køber ind for ældre, ringer om morgenen og hører, om alt er ok, og som besøgsvenner holder de kontakt via telefon og Skype.

Gennem et samarbejde mellem Ældre Sagens lokalafdelinger og blomster- og gavekæden Interflora har lokalafdelingerne udvalgt 215 frivillige, som gør en helt særlig indsats i denne tid.

Interflora sponserer og sender en blomsterbuket og en personlig hilsen hjem til den frivillige som den lokale Ældre Sagen-afdeling har udpeget. I Farum har lokalforeningen valgt Torben Ellegård Frederiksen.

Lokalformand Niels Danielsen fortæller om valget.

- Torben er medhjælper på vores indkøbsbus, der hver onsdag samler gangbesværede medborgere op ved opsamlingssteder i Farum. Bussen og den medfølgende kassevogn med rolatorer m.v. sætter sine kunder af ved Farum Bytorv, hvor der handles, inden en kop kaffe med kage og evt. en lille èn nydes i Ældre Sagens Smugkro i Kulturhuset. Efter et par timer returneres til opsamlingsstederne. Indkøbsbussen er corona-aflyst, men medhjælper Torben Ellegård Frederiksen tog initiativ til at få adresser på bussens faste kunder og sikrede sig efterfølgende, at alle havde den nødvendige indkøbs-hjælp, og at de vidste, at Torben er klar, hvis de skulle komme i bekneb, siger Niels Danielsen.