Smukt ser det ud ved Farum Sø. Arkivfoto: Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: Topper lister: Furesø er den bedste kommune ifølge borgerne selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Topper lister: Furesø er den bedste kommune ifølge borgerne selv

Der er grund til at glæde sig over at bo i Furesø. To undersøgelser viser, at Furesø er den kommune, flest vil anbefale andre at flytte til. Den er samtidig en af de sundeste

Furesø - 16. juni 2021 kl. 10:44 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det kommer måske ikke som en overraskelse, at der er mange, der er glade for at bo i Furesø. Men nu står det også sort på hvidt. Analyseinstituttet Voxmeteter løfter snart sløret for deres årlige kommuneanalyse, men de kan allerede nu fortælle i hvilke kommuner, at flest vil anbefale venner, famiie og bekendte at flytte til.

På det parameter topper Furesø listen over landets 98 kommuner, mens Roskilde og Frederiksberg kommer på henholdsvis anden og tredjepladsen. Voxmeters undersøgelse viser også, at Furesø har flest borgere, der bekymrer sig om klimaforandringerne.

I bunden finder vi også sjællandske kommuner, for her er det derimod Høje-Taastrup, Frederikssund og Slagelse Kommune, som færrest borgere vil anbefale andre at flytte til.

Men selvom Slagelse skraber bunden, så er der tilgengæld mindre ensomhed blandt borgerne end hos mange andre kommuner.

Den tredje sundeste Det er dog ikke kun Voxmeter, der har fundet frem til, at Furesø er en attraktiv kommune at bosætte sig i. En ny interviewundersøgelse fra analyseinstituttet EPSI viser nemlig, at hele 98 procent af Furesøs borgere vil anbefale andre at flytte til Furesø Kommune.

Det er det højeste tal blandt landets kommuner, og samme vurdering fik Furesø også tilbage i 2017. I den nye undersøgelse kommer Skanderborg lige i hælene med 97 procent. Når det handler om tilfredshed med den kommunale service, ligger Furesø i stedet på en ottendeplads.

Det stopper dog ikke her med de gode nyheder. For sidst men ikke mindst så er Furesø samlet set endt på tredjepladsen over landets sundeste kommuner. Det viser en frisk undersøgelse fra sundhedsportalen Arono, som har givet kommunerne point ud fra ti forskellige parametre.

Her scorer Furesø især højt på en lav andel af overvægtige, få fastfoodrestauranter per indbygger samt på få borgere med dårligt mentalt helbred. Derimod ligger kommunen lavt på grønt areal per indbygger og anbefalet indtag af frugt og grønt.

På den samlede sundhedsscore ligger Hørsholm på førstepladsen forfulgt af Gentofte Kommune. I bunden ligger derimod Brøndby, Fredericia og Albertslund.