Send til din ven. X Artiklen: Tøjbutik sælger mere end samme tid sidste år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tøjbutik sælger mere end samme tid sidste år

Hos børnetøjsbutikken CoolCompany solgte indehaver Trine Nelbom 50 procent mere efter den nylige genåbning end samme uge sidste år. Hun savner dog kunderne fra andre kommuner, da mange ikke ved, at Farum Bytorv er åbent

Furesø - 19. marts 2021 kl. 15:20 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det er igen muligt at tage på shopping i Farum Bytorv, da forretningerne i forbindelse med genåbningen har fået lov til at åbne ad bagindgangen. Dermed er centret begunstiget i forhold til mange andre shoppingcentre. Furesø Avis tog temperaturen på genåbningen en torsdag eftermiddag, og selvom det kræver lidt mere at finde bagindgangen til butikkerne, havde en del kunder alligevel fundet vej. Hos en tøjbutik stod et par kunder og ventede udenfor, da butikken kun kan rumme fire personer ad gangen, og der derfor skulle ringes på først.

Kunderne ved det ikke Hos Eksklusiv Guld Sølv og Ure, står indehaver Maja Christiansen klar til at servicere kunderne, men det er langt fra alle, der ved, at der nu er åbent fra bagindgangen.

"Det er meget forskelligt, hvor mange kunder, der kommer fra dag til dag, da mange stadig tror, at centret er lukket, så vi har ikke det samme antal kunder som før. Det der adskiller os fra mange andre smykkebutikker er, at vi har eget guldsmedeværksted, og vores guldsmed er derfor i fuld gang. Men vi vil gerne have budskabet mere ud, at der nu er åbent," siger hun.

Et andet sted i centret står Trine Nelbom, der er indehaver af børnetøjsbutikken CoolCompany. Ved bagindgangen er der opstillet paller med blomsterkrukker, der skal gøre det mere indbydende, og Trine Nelbom fortæller, at kunderne godt kan finde ud af, at bruge bagindgangen.

"I den første uge kom der rigtig mange og byttede julegaver. Jeg har kigget på tallene, og jeg kan se, at jeg i den første uge af denne genåbning havde 50 procent flere kunder end samme uge sidste år, så det er rigtig fint. Men det skal også ses i lyset, af folk måske var lidt bange for at gå ud i ugen op til at Mette lukkede landet," siger hun.

Børn tilbage i skole Efter den første uge er kundestrømmen dog stilnet lidt af, og Trine Nelbom venter nu på, at de ældre børn kommer tilbage i skole.

"De sidder stadig derhjemme og har ikke behov for nyt tøj, så jeg glæder mig til, at vi kan få gang i salget til teenagerne og de større børn fra 10 år og opefter. Lige nu er vi spændt på, hvad der sker, når børnene skal én dag i skole, og om det giver et øget salg. Måske bliver der brug for noget regntøj. Vi kigger ind i, hvordan vi kan ramme behovet bedst muligt," fortæller hun.

Trine Nelbom er generelt glædeligt overrasket over den store lokale opbakning, som hun og butikken har fået gennem det seneste corona-år. Under den seneste nedlukning har hun gennem telefonen vist kunderne rundt i butikken, og leveret tøj ud til kunderne derhjemme. Det har givet et tættere forhold, fortæller hun.

"Hvis jeg har fået at vide, at Anna manglede nyt tøj, så har jeg vist, hvad jeg tror, Anna synes er smart. Det har fungeret rimelig godt, i forhold til, hvordan hele situationen er. Jeg får også billeder eller små videoer, hvor børnene går en lille catwalk i deres nye tøj. Det er simpelthen fantastisk, og sådan en krise gør, at man kommer meget tættere på kunderne," mener hun.

Overskud af vintertøj Lige for tiden kommer der mange nye varer hjem, og butikken har derfor et stort overskud af vintertøj, som de får svært ved at få solgt.

"Der ville vi gerne have haft en hjælpepakke, der kunne have hjulpet os med en nedskrivning på de varer, fordi det er rigtig mange penge, som der hænger for. Mange af de andre varer kan vi komme af med, som for eksempel en strikketrøje, men det er sværere med en vinterjakke, når vi er på vej mod foråret," mener hun.

Selvom der er god opbakning fra de lokale kunder, kniber det mere med kunderne fra andre kommuner, som måske ikke ved, at der er åbent fra bagindgangen.

"Det er svært at ramme yderkommunerne, som vi normalt også trækker fra som Lynge, Allerød og Birkerød," siger hun.

Til gengæld har hun lagt mærke til et tættere sammenhold butikker imellem på Farum Bytorv under coronakrisen.

"Nogle gange gør modstand, at sammenholdet bliver større. Jeg har været rundt flere gange og høre, hvordan det går i de andre butikker, og folk hjælper hinanden og finder gode løsninger. Det gælder især de butikker, som er selvstændigt ejet," siger hun.