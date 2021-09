Arkivfoto

To personer sigtet for at køre uden kørekort

Furesø - 30. september 2021 kl. 07:56 Kontakt redaktionen

Nordsjællands Politi standsede natten til torsdag to forskellige bilister, der begge ikke kunne vise et gyldigt kørekort. Først observerede en patrulje en bilist, der kørte usikkert på Farum Hovedgade kl. 00.17. Bilen blev ført af en 40-årig kvinde fra Værløse, og hun blev efterfølgende sigtet for at køre bil uden førerret.

Kort tid efter kl. 00.41 blev en 39-årig mand fra Farum standset på Fiskebækvej i Værløse, da hans ene forlygte ikke virkede. Politiet bad derfor om at se et gyldigt kørekort, og da det ikke var muligt blev han også sigtet for kørsel uden førerret. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv