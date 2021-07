Artiklen: To personer mistænkes for falsk indsamling på Bymidten

To personer mistænkes for falsk indsamling på Bymidten

112 Politiet fik mandag eftermiddag en anmeldelse om, at der var mistanke til, at to personer forsøgte at bedrage ældre forbipasserende. Omkring kl.14 havde en mand og en kvinde befundet sig på parkeringspladsen ved Værløse Bymidte, hvor de alene opsøgte ældre forbipasserende og bad dem om at donere penge til en hjælpeorganisation.

De to personer beskrives begge som værende af anden etnisk herkomst end dansk, og det kan ikke udelukkes, at der er tale om nogle af de samme personer, som blev anmeldt tidligere på dagen i Hørsholm. Her havde en borger anmeldt klokken 11.19, at der omkring ti minutter tidligere havde befundet sig to mænd og en kvinde ved Kongevejs-Centret, som oplyste, at de indsamlede penge til en hjælpeorganisation.

Da der blev stillet spørgsmål til indsamlingen, kørte de tre personer fra stedet i en udenlandsk indregistreret bil, og borgeren mistænkte derfor, at der kunne være tale om forsøg på bedrageri. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv