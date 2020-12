Artiklen: To nye botilbud på vej: Mange unge autisterhar brug for hjælp

To nye botilbud på vej: Mange unge autisterhar brug for hjælp

Da Matilde Powers (S) blev udvalgsformand efter det seneste kommunalvalg, var hun med til at sætte gang i byggeriet af det nye botilbud Syvstjerne Vænge, der netop står færdigt i Værløse. Det er målrettet voksne over 35 år med psykiske eller sociale udfordringer som for eksempel depression eller angst.

Som ny formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv lagde hun ud med at besøge en masse botilbud for at finde ud af, hvordan Furesø Kommune kunne blive bedre på området.

"Det sprang mig i øjnene, at vi købte 80 procent af vores botilbud udenbys. Vi er en såkaldt køber-kommune med meget få botilbud. Jeg dykkede ned i tallene, og økonomisk var der stor forskel på, hvad vi betalte udenbys og lokalt, også når det var jævnbyrdige tilbud, var der forskel i prisen. Derudover fandt jeg ud af, at der er et stort ønske fra borgerne om at blive i Furesø. Jeg tænkte, at de to ting kombineret talte til muligheden for at få flere lokale botilbud," fortæller hun.

Idéen med Syvstjerne Vænge var derfor at hjemtage nogle af pladserne i stedet for at købe dyre pladser udenbys, og ud over Syvstjerne Vænge er der planlagt to andre botilbud, som kommer til at ligge ved Værløse Svømmehal og Søndersø.

Det ene er et afklaringstilbud med seks pladser til unge og voksne over 17 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Det andet er et botilbud med ti pladser til borgere med diagnoser inden for autismespektrummet.