Politi, genrefoto, politibil. Foto: Lars Sandager Ramlow

To knægte sigtet til cykeltyveri

Furesø - 08. juni 2020 kl. 14:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kvik borger sørgede søndag morgen for at to cykeltyve blev fanget og efterfølgende sigtet for cykeltyveri.

Klokken 08.23 stjal to unge drenge ifølge en anmeldelse to cykler fra en have på Toftevængets Alle. Herefter forlod de stedet på cyklerne, men ejeren af cyklerne, en 42- årig mand, opdagede dem og kørte efter dem i bil. Nær Stationsvej i Farum fik han kontakt til dem, og med hjælp fra en beboer på vejen fik de tilbageholdt de to drenge, indtil en patrulje ankom til stedet.

Her blev de to unge drenge, den ene 15 år og fra Værløse, og den anden 16 år og fra Farum, sigtet for brugstyveri af cyklerne, og der blev taget kontakt til deres forældre samt de sociale myndigheder grundet deres unge alder.