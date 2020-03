Deltagerne i Hjertetouren har sørget for at samle midlerne til en hjertestarter på Flyvestation Værløse.

To hjertestartere til Flyvestation Værløse

04. marts 2020

Søndag 8. marts får Flyvestation Værløse to nye hjertestartere, som skal gøre det trygt og nemt at træde til med hjælp, hvis nogen bliver ramt af hjertestop i området. Den ene hjertestarter er finansieret af årets Hjertetouren-indsamling, som fandt sted 22.-23. juni 2019. Her indsamlede 34 ryttere 221.000 kr. ved at cykle flest mulige omgange på flyvestationens 5,1 km lange start- og landingsbane på 24 timer.

Den anden hjertestarter er doneret af Hjerteforeningens Landsuddeling, som fandt sted 28. april 2019 og har sikret opsætning af over 400 nye hjertestartere over hele landet. Herunder altså én på Flyvestation Værløse.

- Det er altid dejligt, når der bliver sat nye hjertestartere op, for hver eneste af dem øger sandsynligheden for at overleve et hjertestop, siger adm. direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft, som selv vil være til stede 8. marts.

Hun er glad for, at beløb indsamlet til hjertesagen så konkret kan omsættes til at redde liv.

- Vi ved, at chancen for at overleve hjertestop uden for hospital er helt op til 50 %, når der bliver brugt hjertestarter, og derfor er det vigtigt, at der er mange og at de er døgntilgængelige, siger Anne Kaltoft.

Til sammenligning overlever kun 3 %, hvis ingen træder til med genoplivning inden ambulancens ankomst; 12 % overlever, hvis de får hjertemassage.

Over 700.000 kr. indsamlet Det er Thomas Christensen-Degn, stifter af Hjertetouren, som selv har sikret den ene af hjertestarterne. Thomas Christensen-Degn og hans kone, Charlotte, startede Hjertetouren som en frivillig forening i 2015 med det formål at indsamle penge til at understøtte Hjerteforeningens og Børnehjertefonden arbejde. Baggrunden var Thomas Christensen-Degns fars hjertesygdom og efterfølgende død året før, og i sommeren 2015 cyklede Thomas Christensen-Degn sin første Hjertetouren, som indsamlede over 100.000 kr. til hjertesagen. Siden sin start i 2015 har Hjertetouren sammen med sponsorer og private bidragsydere doneret 723.923 kr. til Hjerteforeningen.

De to hjertestartere kommer til at hænge ved hhv. Hangar 46 og Shelter 330 og bliver døgntilgængelige (se kort).

Arrangementet finder sted søndag 8. marts kl. 10-12 på Flyvestation Værløse.

