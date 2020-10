To ens indbrud i Værløse

112 To villaer i Værløse har haft besøg af ubudne gæster den 28. oktober. På Højlundsvej er der om onsdagen mellem kl. 17-19.30 blevet stjålet smykker og en bærbar computer, og tyven(e) er kommet ind ved at bryde en terrassedør op. På Grantoftevej er indbruddet sket mellem kl.16.30-19.45, og her er terrassedøren også brudt op. Der er ligeledes stjålet en computer. Det skriver politiet i døgnrapporten. lmv