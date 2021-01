To dage uden for Danmark koster Geethika en udvisning: Jeg har mistet håbet

Geethika Brown og hendes gode ven Niels Kristensen håber på, at udvisningen bliver ændret. Foto: Jens Berg Thomsen

Sosu fra Furesø står til udvisning, fordi hun passede sin syge mor og blev forsinket med fly

Furesø - 09. januar 2021 kl. 07:03 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

To dage for meget uden for Danmarks grænser har nu kostet en udvisningsdom til Geethika Brown, der bor i Farum. Oprindeligt er hun fra Sri Lanka, og et sygdomsforløb hos hendes mor fik hende til at tage hjem for at tage sig af hende. I dag er hun tilbage i Danmark, og den 18. december 2020 fik hun et brev om, at hun skulle være ude af landet den 17. januar.

"Jeg har mistet håbet. Mit hjem er i Danmark. Jeg har klaret mig godt her, og der venter mig et forfærdeligt liv i Sri Lanka, hvis jeg skal tilbage," siger Geethika Brown.

Har klaret sig selv I dag bor hun hos sin gode ven Niels Kristensen i Farum. Geethika Brown har boet i Danmark siden 2008 og har klaret sig selv. Efter sit første ægteskab, blev hun gift med en mand fra Nordirland, der nu er flyttet væk fra Danmark og ikke er til at komme i kontakt med. Hun har søgt om skilsmisse fra ham, men det er ikke gået igennem, og i og med, at ægtemanden er flyttet væk, er det med til at gøre tilknytningen til Danmark mindre, fortæller hun til Furesø Avis.

"Hvis jeg skal bo i Sri Lanka, vil jeg lande nederst i hierakiet. Man ser ned på fraskilte kvinder. Det vil være et stort problem. Det er tragisk," siger Geethika Brown.

I Danmark har Geethika Brown altid forsørget sig selv. Siden juli 2013 som sosu lige efter, hendes uddannelse var færdig . Hun er i dag fastansat i Furesø Kommune og fortæller, at hun er en vellidt medarbejder.

Bliver bedt om at passe sin syge mor

Forløbet frem mod udvisningen begynder i 2016. Her bliver Geethika Brown bedt om at tage til Sri Lanka og passe sin kræftsyge mor. Skikkene i Sri Lanka foreskriver, at den ældste datter i familien har en særlig pligt til at passe en syg mor, forklarer Geethika Brown. Hun tager til Sri Lanka den 23. april 2016. Hendes nordirske mand opsiger lejligheden i Danmark og sælger bilen. Det får ifølge Geethika Brown også betydning for udvisningssagen, da tilknytningen til Danmark dermed bliver mindre.

Som udlænding har Geethika Brown i alt lov til at være uden for landet i 12 måneder.

Spærret kort Hun passer sin syge mor og vil egentlig tage hjem i december 2016, men den plan må droppes, da moren er blevet mere syg og er blevet blind i mellemtiden. Rejsen tilbage til Danmark udskyder hun derfor til april 2017. Den 7. april bestiller hun en billet, så hun kan rejse hjem den 11. april, men det viser sig, at Geethika Browns kort er spærret, fordi banken har det mistænkt for at være blevet misbrugt. Betalingen af billetten bliver derfor afvist. Det får Geethika Brown dog ikke at vide i tide, så hun kan først komme på et fly til København den 25. april og lander dermed to dage på den forkerte side af den grænse, hun har på 12 måneder.

Sagen er blevet mere kompliceret af, at Geethikas nordirske ægtemand i sommeren 2019 er taget hjem til Nordirland, hvor han passer sin egen syge mor. Ægtemanden er svær at komme i kontakt med, så en skilsmisse er ikke gået igennem i skrivende stund, forklarer Geethika Brown til Furesø Avis. Geethika Brown prøver nu igennem folketingsmedlemmet Kristian Heegaard fra Det Radikale Venstre, en advokat og altså nu igennem Furesø Avis at gøre opmærksom på sagen og få forhindret udvisningen.

Geethika Browns mor lever endnu med sin sygdom tilbage i Sri Lanka.