To bilister havde ikke kørekort

To bilister blev onsdag aften standset i Farum - og begge manglede ifølge døgnrapporten fra Nordsjællands Politi et kørekort.

Klokken 19.37 blev en 59-årig mand fra Ballerup standset ud for Farum Midtpunkt, og han havde heller ikke noget kørekort. Begge bilister er nu sigtet for at have kørt uden kørekort, skriver politiet.