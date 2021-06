Se billedserie Tina Matikainen og Rasmus Kinnerup glæder sig til at lære mere om mulighederne i deres haver. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Tina og Rasmus er Vild Have ambassadører: Vi er begyndt ikke at slå græsset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tina og Rasmus er Vild Have ambassadører: Vi er begyndt ikke at slå græsset

En stor have i Hareskovby dannede rammen om det første møde mellem 63 borgere, der har meldt sig som Vild Have ambassadør. De tæller alt fra biologer til glade amatører

Furesø - 19. juni 2021 kl. 09:27 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

En ny tendens er begyndt at brede sig, hvor grønne områder ikke længere skal være velfriserede, men i stedet have lov til at vokse vildt - dog under kontrollerede forhold. Det skal være med til at øge biodiversiteten, og nu er den vilde tendens rykket helt ind i de private haver.

En række Furesø-borgere har fået idéen til at lave et netværk af 'Vild Have ambassadører', som spredt ud over hele kommunen skal være med til at inspirere andre, der også ønsker en vildere have. Med på idéen er også Danmarks Naturfredningsforening Furesø, samt Furesø Kommune, og 63 borgere har nu meldt sig som ambasadører.

Elsker ikke havearbejde De mødtes for nyligt til et opstarts-arrangement i en stor og til dels vild have i Hareskovby, som tilhører en af initiativtagerne. Ambassadørerne blev delt ind i syv grupper ud fra deres lokalområde, og hver enkelt delte, hvorfor de havde meldt sig, og hvad de ønsker sig af deres have.

En af de fremmødte var Tina Matikainen, der også bor i Hareskovby. Hun kalder sig selv for nybegynder, når det kommer til havearbejde. Hun elsker at være i haven, men elsker ikke nødvendigvis havearbejdet, der følger med.

"Hverken min mand eller jeg er til pæne blomsterbede, eller til at hive ukrudt op. Mit havearbejde har mest været at tage en saks, hvis jeg får grene i hovedet," siger hun og smiler.

Mere end en dille Alligevel blev Tina Matikainen inspireret til at blive Vild Have ambassadør. Hun arbejder til daglig som rideterapeut, og hendes interesse for dyr, betyder også en interesse for natur og for en bedre biodiversitet. Derudover vil hun gerne formidle sin viden om natur og dyr videre til hendes to børn på 13 og 15 år. Men at have en vild have kræver lidt mere, end bare at lade haven stå.

"Vi har en grund med mange muligheder, da der er både vand og grantræer. Lige nu er haven naturlig vild, men vi skal have nogle flere blomster ind, og vi har fundet ud af, at der skal mere til end bare at smide nogle frø og tro, at der vokser valmuer op. Derfor skal vi til at lære mere om forskellige planter. Det er spændende at være med til at være vild med vilje," siger hun.

For Tina Matikainen er det dog vigtigt, at familien trives i en mere vild have.

"Ellers er det bare en dille, der kun holder en sommer. Vi skal bare være nysgerrige, og der er ikke noget, der er perfekt. Der er nogle, der vil det mere end andre, og det er helt i orden, og jeg synes, at det har været rigtig spændende at høre om de andres erfaringer," siger hun.

Skulle overtale konen Selvom der er mange kvinder, der har meldt sig til projektet, er der også en del mænd imellem. En af dem er Rasmus Kinnerup, der bor med sin familie i Kirke Værløse.

"Jeg meldte mig, da jeg altid har været naturmenneske, og jeg har været spejder hele mit liv. Derudover har jeg har sat mig ind i den biologiske krise, der sker i naturen," siger han.

Rasmus Kinnerup er for nyligt flyttet fra rækkehus og til et hus i Kirke Værløse med en større have, som han nu ser et potentiale i.

"Vi har overtaget en have med masser af fliser men også med mange frugttræer og en vild køkkenhave. Det er en spændende have at gå i gang med, og vi er nu begyndt på ikke at slå græsset, og se hvad der kommer op. Jeg har masser af gode idéer til, hvad der kan gøres i haven, men min kone skulle først overtales lidt og lige vænne sig til, at vi ikke slår græsset," siger han.

Plads til glade amatører Formanden for DN Furesø, Carsten Juel, var også til stede for at inspirere de nye ambassadører, der alle får et 'Vild Have'-skilt, som de kan hænge op derhjemme. Marie Høybye er en af initiativtagerne, og hun er overrasket over den store tilslutning til projektet.

"Vi er overvældet over, hvor mange der har meldt sig. Vi talte om, at det var en succes, hvis der var to-tre for hvert af de syv områder. I dag er der dukket 59 op, det er sindssygt flot," siger hun.

Marie Høybye fortæller, at nogle spurgte, om de godt kunne hænge deres nye skilt op, når de kun er nybegyndere i vild have genren. Men der er plads til alle, slår hun fast.

"De er på meget forskellige trin. Nogle er langt på rejsen, mens andre er glade amatører. Det hele handler om at øge biodiversiteten, da mange dyr ikke kan finde levesteder, så de vilde haver vil give flere sommerfugle, biller og larver. Jeg er også selv en glad amatør, og det bliver spændende at se nogle mere mangfoldige haver i villakvartererne. Vi håber, at der kommer en masse gode snakke rundt i nabolagene, og at det er noget, der varer ved," siger hun.

Der er stadig plads til Vild Have ambassadører i områderne omkring Farum og Kirke Værløse. Skriv til vild@furesoe.dk

Tre nemme ting du kan gøre i haven Lade et stykke græs stå uklippet, og se hvad der naturligt kommer op. Slå rundt om - så ser det stadig ordnet ud.

Købe fler-årige planter i stedet for 1-årige

Lave levesteder for dyrene: Sæt fuglekasser op, lav en kvasbunke eller et insektbo

Fakta 20% af alle dyr er forsvundet siden år 1900

20% af alle nuværende arter anses for truet

Over halvdelen af de danske arter af sommerfugle er forsvundet

49 af 69 arter af danske sommerfugle er gået tilbage

I Danmark udgør landbruget 60 % af landarealet. Tilbagegangen i arter skyldes både landbrug, ensformige skove og ugæstfri byer og haver

Vores haver kan fungere som helle for både arter og dyr

Kilde: Carsten Juel, Danmarks Naturfredningsforening