Tina Høeg, der er aktuel med romanen 'Nye rejsende', fortæller 19. november på Farum Bibliotek om, hvordan det har været at skrive historien. Foto: Lærke Posselt

Tina Høeg fortæller om sin nye roman

Hun modtog Bogforums Debutantpris i 2017 for romanen 'Nye rejsende', og er aktuel igen med romanen 'Tour de chambre'.

Tine Høeg får sproget til at sprudle og poesien til at lyse i historien om den 33-årige Asta, der skal deltage i en mindehøjtidelighed for sin afdøde ven August.