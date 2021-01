Overløb til badestedet Doktorens Bugt skal stoppes med en udvidelse af forsinkelsesbassinet ved Fredtofteparken. Foto Thomas Halvor Jensen. Foto: Thomas Halvor Jensen

Tilfredshed med ny spildevandsplan

Furesø - 13. januar 2021

Udsigten for de næste mange år lyder på klimaforandringer med ekstra store regnmængder til følge. Det forbereder Furesø Kommune sig nu på med en ny spildevandsplan, der skal sikre et rent vandmiljø og kloaksystemer, der kan håndtere vandmængderne i fremtiden.

- Vi skal kunne bade i vores søer. Dyre- og plantelivet i søer, vandhuller og åløb skal have gode levevilkår, så vi får en righoldig natur og mere biodiversitet. Vi skal håndtere de øgede vandmængder til gavn for miljøet, fortæller Lene Munch-Petersen (S), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

- Alt det kræver, at vi arbejder målrettet med at renovere vores kloaknet, laver flere opsamlingsbassiner og bliver bedre til at håndtere regnvandet lokalt. Vi skal undgå, at de øgede regnmægnder belaster vores kloaksystem og får spildevand til at løbe over og ud i vores søer og åløb, tilføjer hun.

Furesø Byråd godkendte på årets sidste byrådsmøde den nye spildevandsplan. Planen sætter mål for den fremtidige håndtering af spildevandet og de store investeringer, det kræver at håndtere fremtidens spildevand.

Den nye spildevandsplan er også startskuddet til mere detaljerede planer for, hvordan regn- og spildevand i de forskellige områder af Furesø Kommune skal håndteres. Regn- og overfladevand skal først og fremmest holdes på egen grund, hvis nedsivningsforholdene tillader det. Her kan vandet være med til at gøre boligområderne mere spændende og skabe gode levesteder for planter og dyr. Det betyder også, at presset på kloakkerne bliver mindre, så overløb begrænses eller undgås. - Den nye spildevandsplan er startskuddet til en bedre spildevandshåndtering i kommunen, så grundvand, badevand, vandløb og naturområder bliver påvirket så lidt som muligt af spildevand. Energiforbruget i vores spildevandshåndtering vil blive mindre og løsningerne vil fremover være mere klimasikre. De overløb, som vi har set eksempelvis ved Doktorens bugt, skal stoppes. Vi skal have miljørigtige og bæredygtige løsninger, som passer til de enkelte bydele, siger Øjvind Vilsholm (Ø).

Nogle større projekter sættes allerede i gang i 2021. Det gælder et nyt og større bassin til opsamling af vand ved Fredtofteparken. Bassinet skal stoppe for overløb ved Doktorens bugt og forbedre vandkvaliteten i Farum Sø, ligesom Ravnehusbassinet i Hareskovby bliver renoveret, så lugtgenerne bliver mindsket.

Vedtagelsen af spildevandsplanen glæder Venstres Lars Carpens.

- Venstre glæder sig over, at det lykkedes os sammen med LA og DF at få afsat midler i budgettet 21-24 til en udbygning af spildevandssystemet, så vi undgår de mange overløb til Farum Sø. Projektet har ligget i kommunens skrivebordsskuffe i årevis. Vi er også tilfredse med, at vi er blevet stillet i udsigt en bedre teknisk og vedligeholdt overvågning af overløbsstederne, siger Lars Carpens.

Den nye spildevandsplan modtages positivt af DN Furesø.

- DN Furesø mener, at den vedtagne spildevandsplan er langt bedre end det første forslag. Det er godt, at delområdeplanerne fremrykkes, og at de kommer i offentlig høring. Det er godt, at der arbejdes for at minimere kloakoverløb. Vi støtter kommunens kommende kampagne for mere lokal afledning af regnvand, lyder det fra Carsten Juel, formand for DN Furesø.

