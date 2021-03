Tilbød småkager: Fremmed kvinde påstod at være fra hjemmeplejen

112 En kvinde på 89 år blev søndag eftermiddag kontaktet af en fremmed kvinde, der stod foran den 89-åriges hoveddør, efter at den ældre kvinde havde været ude med en skraldepose. Den fremmede kvinde stod med en bakke med småkager og påstod, at hun kom fra hjemmeplejen, og at de havde bagt for meget hjemmebag.