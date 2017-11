Det kommunale støjkort viser, hvordan larmen fra motorvejen lægger sig som en dyne ind over bydelene.

Til kamp mod fælles støjproblem

Furesø - 19. november 2017 kl. 17:03 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige for tiden kan man ikke åbne en valgbrochure uden at finde billeder af byrådskandidater med støjværn på hovedet. Måske ikke så underligt for de fleste Furesø-borgere kan ved egen kraft konstatere, at støjniveauet er stigende, og pilen peger kun en vej, når og hvis en forlængelse af motorvejen til Hillerød etableres.

Men hvad kan der egentlig gøres ved det?

Hillerød-motorvejen er en statsvej, men støjen er i den grad lokal.

Venstres Lars Carpens forklarer problematikken:

- Personligt kan jeg høre en kæmpe forskel på støjniveauet for 30 år siden og i dag. Trafikmængden bliver ved med at vokse. Det er et stort problem at Hillerød-motorvejen skal udbygges mod nord. Det vil sende endnu mere trafik igennem Furesø Kommune, siger Venstres Lars Carpens og fortsætter:

- Der er ikke sket noget på det område de sidste otte år. Det er irriterende, at Furesø Kommune ikke har lavet det lobbyarbejde, der skal til, siger Lars Carpens.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) understreger, at Furesø Kommune har lagt maksimalt pres på myndighederne.

- Vi er løbende i kontakt med Transportministeriet og Vejdirektoratet for at presse dem til at prioritere opsætning af støjskærme m.v. Vi har skrevet til Transportministeren og bragt emnet op på møder med ham, men staten sparer på dette område. Senest har vi i forbindelse med høring vedrørende en mulig forlængelse af Hillerødmotorvejen skrevet, at vi som kommune må insistere på, at der skal gøres noget ved støjgenerne, fortæller Ole Bondo Christensen, som forklarer, at det kommunale budget indeholder begrænsede midler til bekæmpelse af støjgener.

- En del af pengene er gået til etablering af støjskærme og støjvolde. Andre af pengene er gået til tilpasning af boliger, der er særligt plaget af støj, siger Ole Bondo Christensen, som vil tage initiativ til en støjgruppe.

- Mit forslag vil være, at vi først i det nye år etablerer en "Støjgruppe" med deltagelse af interesserede grundejerforeninger og borgere, der laver en samlet plan for, hvad der kan gøres teknisk i de forskellige områder i kommunen - og en plan for finansiering. I den forbindelse er jeg meget interesseret i at se på en model for samfinansiering med mulighed for at Vejdirektoratet, kommune og de berørte grundejerforeninger i fællesskab rejser de midler, der skal til for at komme videre med støjdæmning, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester.

