Den bugtende vej fra Drive In Bio op til Farumvej får en studsning. Naturstyrelsen vil fælde træer, der er til fare for trafikanterne.

Til fare for trafikken - farlige træer fældes

Furesø - 21. januar 2021 kl. 10:04

Hvert år besigtiger Naturstyrelsen de træer, der står langs offentlige veje for løse grene, råd, svamp eller anden form for svækkelse.

På den idylliske vejstrækning igennem Terkelskov mellem Drive in Bio og Farumvej, er der blevet fundet flere træer, der viser tydelige tegn på svækkelse, idet flere af træerne har store rådskader ligesom kulsvamp tydeligt kan ses på stammerne. Et par træer er også døde langs vejen, og de vil blive fjernet samtidigt.

Derfor bliver vejen helt afspærret onsdag d. 3. februar i forbindelse med fældningen af de store træer. Vi har bedt entreprenøren gøre arbejdet så nænsomt som muligt, så man forsat kan have oplevelsen af at køre i en grøn tunnel af trækroner, og i alt bliver der fældet under 15 træer. Sandsynligvis vil der bagefter være endnu bedre udsigt til de græssende køer i Mølleådalen, og det markante terræn vil træde endnu tydeligere frem.

- At netop kulsvamp er vi meget opmærksomme på at opdage i tide, da den er kendt for at angribe og æder rødderne på træerne, og derfor bliver træet et meget ustabilt træ, som kan falde fuldstændig ukontrolleret selv på en helt stille dag uden blæst, siger Kristian Dagsland fra Naturstyrelsen.

Efter fældningen bliver træerne skåret i mindre stykker og slæbt ind i skovbunden, hvor det vil få lov til at ligge og rådne væk, så det kan gavne insekter, svampe, fugle mm. "Det passer fint med, at denne del af skoven netop er udpeget til at blive passet med fokus på biodiversitet, og sådan et træ kan gavne tusindvis af forskellige organismer mange år frem!" Uddyber Kristian Dagsland.

- I Naturstyrelsen er vi selvfølgelig kede af at skulle fælde store flotte træer, men af hensyn til borgernes sikkerhed er vi nødt til det, lyder det fra Kristian Dagsland