Tidligere straffede får en ny chance som lærlinge

Hos Hareskov Electric har de i ti år givet unge med en plet på straffeattesten muligheden for en lærlingeplads, og 27-årige Zulfikar er en af dem. De er ofte mere motiverede, siger afdelingsleder

25. april 2021
Af Louise Mørch Vilster

Det kan for mange unge med en plettet straffeattest være op af bakke at få et job eller lærlingeplads efter udstået fængselsstraf.

Det ved 27-årige Zulfikar Al-Helo alt om, da han skulle ud at søge lærlingplads som elektriker efter et halvt år i fængsel.

Det lykkedes ham ikke at finde en plads efter mange ansøgninger på trods af, at han karaktermæssigt lå i toppen af sin klasse.

Hvis Zulfikar Al-Helo ikke fandt en lærlingeplads skulle han i stedet tage forløbet som skolepraktik, hvor tiden ofte består af forefaldende arbejde, som er langt mindre interessant end at få rigtig erfaring fra en virksomhed.

50 ansøgninger "Jeg havde svært ved at finde en læreplads som indvandrer med en plettet straffeattest. Jeg sendte 50 ansøgninger ud, og nogle af stederne vidste jeg, at de havde brug for en lærling," siger Zulfikar Al-Helo, der som seks-årig kom til Danmark fra Irak og i dag bor i Nordvest.

Men gennem en ven hørte han om organisationen High:five, der matcher virksomheder med unge, der er tidligere straffede. Og så skete der endelig noget, da Zulfikar Al-Helo kom til samtale hos Hareskov Elektric i Værløse.

"Så gik det ret hurtigt. Det er meget lettere, når man får hjælp til kontakten, og jeg er rigtig glad for at være her," siger Zulfikar Al-Helo, der arbejder i data netværk-afdelingen.

Ifølge High:five er det især svært for unge under 30 år at komme ind på arbejdsmarkedet efter en fængselsstraf, da de ofte hverken har stor erfaring med arbejdsmarkedet eller et solidt fagligt netværk.

Men fortiden behøver ikke at skræmme virksomhederne, mener de hos Hareskov Electric.

Her er oplevelsen, at de tidligere straffede ofte er mere motiverede end andre medarbejdere, da de ved, at det er en unik chance for at komme videre. Hareskov Electric har gennem de seneste ti år taget seks lærlinge ind i samarbejde med High:five. Og der er endnu ikke en af dem, som ikke har gennemført lærlingetiden, fortæller afdelingsleder i kommunikationsafdelingen, Brian Jensen.

"De er typisk et par år ældre, men i det daglige mærker vi ikke til, at de er tidligere kriminelle. Alle lærlinge fra High:five er kommet igennem forløbet, og de har ofte en anden motivation og går ind til arbejdet med et åbent sind. De siger ikke nej til opgaverne," siger han.

Åben og smilende Det gælder ikke mindst for Zulfikar Al-Helo, som i øjeblikket har sin daglige gang ved Hvidovre Hospital, hvor Hareskov Elektric er i gang med en større opgave.

"Han er åben, glad og smilende, og de er glade for ham ude på pladsen. Han søger arbejdet, og det er rigtig vigtigt for os," siger Brian M. Jensen.

Det er seniorkonsulent hos High:five, Kim Louw, der har stået for at matche Zulfikar Al-Helo med Hareskov Electric, og han fortæller, at der særligt i starten bliver fulgt tæt op på samarbejdet mellem virksomhederne og de nyansatte. Organisationen er finanseret af offentlige midler, og det er også en af grundene til, at forløbene bliver nøje dokumenteret, så effekten af pengene kan måles.

"Alt bliver lagt frem om de unge, så intet er skjult. Efter de er blevet ansat, følger jeg dem, og allerede efter en uge ringer jeg for at høre, hvordan det går. Det fortsætter jeg med, indtil der er gået et år, hvor jeg slipper dem mere. Og hvis der er det mindste, opfordrer vi arbejdsgiveren til at ringe," siger han.

Håber på fast job For Zulfikar Al-Helo er straffeattesten i mellemtiden blevet visket ren. Det har betydning, da virksomheden kan have kunder, der kræver en ren straffeattest fra medarbejderne.

"Nu kan jeg komme alle steder," siger han og smiler.

Zulfikar Al-Helo håber, at lærlingetiden på sigt kan føre til et job hos Hareskov Electric. Han mangler nu halvandet år af sin uddannelse som elektriker.

"Jeg ser frem til at få fast arbejde," siger han og kigger med et skævt smil over på Brian Jensen, der griner.

Der er der dog gode muligheder for ifølge Brian Jensen.

"Vi beholder de fleste af vores lærlinge. Jeg er også selv begyndt som lærling," siger han.

Hos Hareskov Elektric har de hvert år mellem 20-30 lærlinge, og Brian Jensen mener, at det i en stor virksomhed er lettere at tage tidligere straffede ind, da der er en større fleksibilitet. De har også tidligere haft en lærling med fodlænke.

"Halvdelen af de steder, hvor vi skal arbejde, kræver det en ren straffeattest, så det kræver noget logistik," siger han.

Brian Jensen fortæller, at det ikke er alt, de kan ikke leve med, når der gælder deres ansattes fortid, men når de vælger at tage en samtale med en ung om en lærlingeplads, har de i forvejen bestemt sig for, at det kan lykkes.

"Vi har en politik om, at de skal have en chance, men det kan ikke lade sig gøre, uden at de unge selv vil det," mener han.

High:five High:five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) med det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.







Samtidig skal High:five forsøge at ændre holdningen til straffeattesterne, og etablere et koordineret samarbejde med politiet, kriminalforsorgen, kommunerne, og andre interessenter.





