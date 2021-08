Se billedserie Tina,tv, Vivian og Dorthe foran den tidligere salon, som det ikke var muligt at overtage. Privafoto

Tidligere elev overtager frisørsalon i Farum

Indehaver af Salon Sevilla, Vivian Hummel, går på pension efter mere end 30 år. I stedet overtager hendes første elev frisørsalonen

06. august 2021

Salon Sevilla på Frederiksborgvej i Farum har for nyligt skiftet indehaver. Det er 69-årige Vivian Hummel, der åbnede frisørsalonen tilbage i 1987, som nu har valgt at stoppe for at gå på pension. Den fortsætter dog i kendte hænder, da det er hendes første elev, Dorthe Mühldorff, som overtager den.

"Det er godt for mig, at det er Dorthe, der kører den videre. Vi er som en lille familie, og der er stadig nogle af de gamle kunder, der kan huske, dengang Dorthe var elev. Hun vil få rigeligt at lave," fortæller Vivian Hummel.

Flytter over gaden 52-årige Dorthe Mühldorff har sagt sit job op hos Hair by Darling i Allerød for at overtage Salon Sevilla. Der har dog været et bump på vejen, da det ikke var muligt at fortsætte i de nuværende lokaler, hvor der i stedet skal være ejendomskontor. Derfor måtte de to frisører tænkte kreativt, og det lykkedes i stedet at finde et ledigt lokale på den modsatte side.

"Jeg spurgte Dorthe, om hun var interesseret i salonen, men da hun ikke kunne overtage lokalet, måtte vi arbejde på højtryk på, hvad vi så kunne gøre," siger Vivian Hummel.

Elsker jobbet Hun kan se tilbage på en god tid som selvstændig. Et valg, hun ikke har fortrudt, efter tidligere at have arbejdet som pædagog i syv år.

"Det har været virkelig godt at være selvstændig. Jeg kunne få lov til selv at forme, hvad jeg ville, og det har været spændende at være på mange kurser og møde mange kolleger at sparre med. Jeg elsker mit job, og jeg ville ønske, at jeg kunne blive ved," siger hun.

Dorthe Mühldorff fortæller, at hun glæder sig til at åbne i de nye rammer. Hun har også ansat Tina, der i forvejen arbejder i Salon Sevilla.

"Jeg går fra ansat til selvstændig, så det bliver da en omvæltning. Vi har været heldige at finde lokaler på den anden side af vejen, og jeg håber, at både nye og gamle kunder vil tage godt imod os ," siger hun.

Både Vivian Hummel og Dorthe Mühldorff inviterer gamle og nye kunder til reception den 14. august kl. 12.30 på Frederiksborgvej 13.