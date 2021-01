Ernst Ellgaard er død, 89 år gammel. Her er han fotograferet ved sin 75-års fødselsdag. Foto: Allan Nørregaard

Tidligere borgmester Ernst Ellgaard er død

Tidligere borgmester i Værløse for Det Konservative Folkeparti, Ernst Ellgaard er død, 89 år gammel.

Ernst Ellgaard blev ifølge avisen Altinget uddannet civilingemiør i 1959 og ansat ved Forsvarets Forskningsråd. I 1963 rejste han med sin familie til USA, hvor han blandt andet arbejdede ved US Naval Civil Engineering Laboratory. Da han året efter kom tilbage til Danmark genoptog han arbejdet ved Forsvarets Forskningsråd, indtil han i 1970 blev ansat i F.L. Smidths udviklingsafdeling, hvor han i 1979 blev udnævnt til overingeniør. Han var ansat i F.L. Smidth frem til 1988.

Han var formand for Kommunekemi og Kommunernes gensidige Forsikringsselskab og sad i bestyrelsen for KL og i Dansk Ingeniørforenings forretningsudvalg.

I 1997 blev han kåret som Årets Borgmester i Danmark af HK, hvilket var overraskende, da han var borgerlig. I forbindelse med kåringen, sagde Susanne Wille, der var tilllidsmand for HK'erne ifølge avisen Altinget.

»Han bakker op om administrationen. Hvis andre på rådhuset begynder at tale om nedskæringer blandt rådhuspersonalet, har han altid været medarbejdernes mand.

I dag er Værløse en del af Furesø Kommune. I 2012 satte han sig for at kulegrave tvangsægteskabet mellem Farum og Værløse kommuner, og sammen med journalist John Mynderup og litterær konsulent Margit Schaleck fik han aktindsigt i alle sagsakterne.

Bisættelsen finder sted i Kirke Værløse Kirke lørdag den 6. februar. Han vil blive kørt i rustvogn fra sit hjem klokken 9.45 ad Højeloft Vænge, Stiager, Kollekollevej og Kirke Værløsevej ud til kirken, hvor alle er velkomne til at hilse langs ruten. På grund af corona kan kun familien deltage i selve bisættelsen.

I stedet for blomster er det Ernst Ellgaards ønske, at man sender et beløb i hans navn til Dansk Røde Kors.