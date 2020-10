Furesø Kommune er iffølge DN Furesø nødt til at gøre noget ved problemerne inden 2021.

Tibberup Å gemmer på beskidte hemmeligheder

Stor er den ikke. Til tider dør strømmen i Tibberup Å helt ud. Åen starter i Smørmosen og får yderligere vand fra Fedtmosen. Her fra løber den stilfærdigt til Vesterlød Sø og gennem Hareskovby mod Søndersø. Her bliver den til Jonstrup Å og senere Værebro Å, som munder ud i Roskilde Fjord.

I den seneste tid har politikerne haft stor fokus på overløb til Farum Sø. Nu gør formanden for DN Furesø, Carsten Juel, opmærksom på, at der bestemt også er problemer i Hareskovby.

Syv steder i Hareskovby og et par steder i Værløse er der overløb til Tibberup Å.

- Kloakvandet og noget af regnvandet fra Hareskovby føres til Måløv Renseanlæg ved Værebro Å. Her er kravene ikke så store som ved Stavnsholt Renseanlæg. Den tilladte mængde fosfor i udløbet fra Måløv renseanlæg er 10 gange højere end for Stavnsholt renseanlæg fortæller Carsten Juel.

- Den sydlige del af kommunen belaster naturen med langt mere fosfor end den nordlige del. Vi vil derfor opfordre kommunen til straks at iværksætte tiltag til at reducere overløb fra de fælleskloakerede områder også i den sydlige del af kommunen, siger Carsten Juel.

Forsyningsselskabet Novafos ændrede i starten af september investeringsplanen. Der blev tilført 63 mio. kr., til at afhjælpe problemerne med overløb til Doktorens Bugt i Farum Sø.

- Kommunerne er tvunget til at gøre noget inden 2021, da der er krav om økologisk god tilstand i Vandhandleplanen, forklarer Carsten Juel.

Novafos lægger op til, at udarbejde delområdeplaner for Furesø Kommune. Området ved Farum Sø er udpeget til 1. prioritet. Derfor er der lange udsigter til, at der bliver gjort noget ved problematikken med Tibberup Å.