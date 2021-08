Enhedslisten har Helle Vallentin og Øjvind Vilsholm øverst på listen. De vil bekæmpe fattigdom og have sat mere fart på den grønne omstilling. Foto: Kenneth Løvholt.

Send til din ven. X Artiklen: Ti kandidater skal sikre Enhedslisten to mandater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ti kandidater skal sikre Enhedslisten to mandater

Furesø - 13. august 2021 kl. 10:00 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

To mandater til de rød-grønne partier. Det er målet ved kommunalvalget i november måned.

Til det formål har Enhedslisten i Furesø valgt en liste med ti kandidater.

Øjvind Vilsholm har længe været partiets frontfigur. Han blev valgt ind i Furesø Byråd i 2005, men fire år senere røg han ud, selvom partiet fik fremgang. Det skyldtes, at antallet af byrådsmedlemmer blev sat ned fra 25 til 21.

Partiet tog revanche i 2013, da man gik fra 3,6 til 6,2 procent af stemmerne.

Ved valget i 2017 blev det til 5,9 procent og valgforbundet med Alternativet var blot 50 stemmer fra at nå to mandater.

Denne gang er valgforbundet udvidet SF, så der er gode chancer for to mandater til valgforbundet.

Øjvind Vilsholm blev i vinters valgt som spidskandidat. Nu er partiet klar med yderligere ni kandidater.

Nummer to på listen er Helle Vallentin, som har byrådserfaring. Hun vikarierede for Øjvind Vilsholm, da han en overgang var i Folketinget.

Nr. tre på listen er til gengæld ny: Rigmor Jark, der er pensioneret folkeskolelærer. Og nr. fire på listen er også ny: Kristian Jensen, der er pensioneret centerleder.

- Der er i høj grad brug for Enhedslisten i Furesø Byråd. Velfærden er under konstant pres, så det er vigtigt, at vi har nogen, der står fast på, at vi skal have flere voksne i daginstitutionerne og flere hænder i ældreplejen, siger Øjvind Vilsholm.

Han peger desuden på, at der er brug for at gøre noget ekstra for borgere med handicap:

- I det seneste budgetforlig lykkedes det at få øget bevillingen til den pulje, der er sat af til at gøre kommunens bygninger tilgængelige for handicappede borgere. Og de penge falder virkelig på et tørt sted, for der er desværre rigtig mange steder, hvor det er svært komme frem for gangbesværede borgere. Derudover skal vi især gøre mere for at sikre, at børn med forskellige udfordringer får bedre muligheder for at deltage i f.eks. fritidsaktiviteter. Og endelig skal vi gøre mere for at støtte familier med handicappede børn, så de kan få den hjælp, de har bruge for.

Enhedslisten vil også fremover holde den grønne fane højt i Furesø Byråd.

- Selvom både klimakrisen og naturkrisen kradser, så er det en stadig kamp at holde miljøområdet fri af besparelser. For mig er det indlysende, at vi skal investere mere - ikke mindre - i den grønne omstilling. Vi bliver nødt til sikre den natur, vi har tilbage, og vi bliver nødt til at give arealer tilbage til naturen. Der skal være f.eks. færre græsplæner og flere blomsterenge. Vi er i gang på de kommunale arealer, men det er slet ikke nok. Vi må også have både borgere og erhvervsliv med om bord, påpeger Øjvind Vilsholm, som også vil kæmpe for co2-reduktioner i Furesø Kommune.

Enhedslistens 10 kandidater

1. Øjvind Vilsholm - 54 år

Forhandlingskonsulent, cand. mag. i retorik og økonomi

Mærkesager: Natur, miljø, gode daginstitutioner og bedre vilkår for handicappede

2. Helle Vallentin - 60 år

Udddannelseschef på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Mærkesager: Bekæmpe ulighed i alle dens afskygninger - især fattigdom

3. Rigmor Jark - 80 år

Pensioneret folkeskolelærer

Mærkesager: Folkeskolen, sociale forhold og biodiversitet.

4. Kristian Jensen - 71 år

Pensioneret centerleder

Mærkesager: Boligpolitik (tryghed), sociale forhold (retfærdighed) og psykiatri og handicap (ligeværd)

5. Gitte Åkjær - 65 år

Pensioneret pædagog

Mærkesager: Flere hænder i ældreplejen, øget fokus på de handicappede og styrket integration

6. Allan Engelbrecht Petersen - 69 år

Pensioneret sprogskolelærer for voksne udlændinge - og postbud.

Mærkesager: Bedre almene boliger og styrk kulturen i Furesø.

7. Maria Teresa Ferreira - 57 år

Cand mag i dansk, underviser i dansk som andetsprog i København.

Mærkesag: Flere almene boliger

8. Allan If Jensen - 61 år

Uddannet folkeskolelærer og bygningssnedker.

Mærkesag: Folkeskolen 9. Erik Boldsen - 77 år

Pensioneret gymnasielærer

Mærkesager: Mindre ulighed og mere biodiversitet

10. Frede Thomsen - 72 år

Pensioneret svagstrømsingeniør

Mærkesag: Bedre kollektiv trafik - styrk breddeidrætten!