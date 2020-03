Tidligere forbundsformand Thorkild E. Jensen fylder rundt.

Thorkild E. Jensen fylder 70 år

Furesø - 21. marts 2020 kl. 06:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FARUM: Tidligere forbundsformand i Dansk Metal, Thorkild E. Jensen fylder d. 22. marts 70 år. Thorkild E. Jensen var som forbundsformand en markant stemme for blandt andet smedene og mekanikerne i Danmark.

Thorkild blev født i Thy, og blev i 1971 uddannet som bygnings- og landbrugssmed i Lyngs ved Thyholm. Det lå ikke i kortene, at Thorkild senere skulle blive formand for Dansk Metal og stå i spidsen for overenskomstforhandlingerne for over en halv million danskere i sin egenskab af formand for CO-industri. Men kammeratskabet og det stærke faglige sammenhold han oplevede som ung på Vølund i Esbjerg, har han tidligere selv sagt, tændte den faglige ild. Den fik ham i 1984 valgt til afdelingsformand for Dansk Metal i Esbjerg, og siden hen først forbundssekretær og fra 1994 til 2003 næstformand i Dansk Metal.

I 2003 overtog han formandsposten efter Max Bæhring. Thorkild var i sin tid som formand kendt for at være en god forhandler, med en seriøs tilgang til både små og store opgaver. For Thorkild var det ikke de store ideologiske slagsmål der var mest interessant, men nærmere - via grundigt og stædigt arbejde - løbende at forbedre lønmodtagernes vilkår. Det skinnede igennem som ung sikkerhedsrepræsentant på Vølund i sluthalvfjerdserne, hvor arbejdsgiverne til tider nok kunne synes at Thorkilds grundighed og insisteren på "ret skal være ret" kunne være irriterende, og slutteligt i sin faglige karriere, hvor Thorkild som chefforhandler blandt andet forhandlede den nu meget populære "fritvalgskonto" hjem under overenskomsten i 2007.

Thorkild havde også et fremsynet blik på globaliseringen og de fordele og ulemper der var, og var derfor en af bannerførerne for, at industriens ansatte i langt højere grad end tidligere skulle efteruddannes for at kunne være rustet til den nye virkelighed.

Thorkild var en vigtig del af en række regeringsnedsatte råd, heriblandt Anders Fogh Rasmussens Globaliseringsråd og Lars Løkkes Vækstforum. Derudover besad Thorkild en række bestyrelsesposter, heriblandt i Arbejdernes Landsbank.

Thorkild bruger nu sin pensionisttilværelse sammen med hustruen Birgitte, sine to voksne børn og ikke mindst de seks børnebørn, der alle bor i nærheden. Han holder desuden foredrag om sin tid som forbundsformand, er hovedbestyrelsesmedlem i Faglige Seniorer, og den årlige tur til Berlin altid bliver prioriteret.