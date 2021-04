Det er på det grønne område ved Værløse Svømmehal, at der er forslag om at lave en disc golf bane. Her er det et medlem af Hareskov Frisbee Klub, der er i gang med spille.Foto: Jan F. Stephan

Thor svinger tallerkenen - og han er ikke alene: 'Det minder om golf, men er meget nemmere'

34-årige Thor er en af ansøgerne til en disc golf bane. Han har selv spillet golf i mange år, men mener at disc golf er langt lettere at komme i gang med for alle aldre

Furesø - 17. april 2021 kl. 07:18 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Uafhængigt af hinanden har Furesø Kommune inden for kort tid fået fem forskellige ansøgninger om at etablere en disc golf bane et sted i kommunen. Derudover ansøgte Hareskov Frisbee Klub om en bane for et år siden.

En af ansøgerne er 34-årige Thor Haugaard Halgreen fra Værløse, der hverken var medlem af en forening eller spiller disc golf i fritiden, da han skrev til kommunen. Men han syntes alligevel, at det vil være en gevinst for borgere i alle aldre.

"Jeg skrev bare ud fra mine egne tanker, og kommunen var hurtig til at svare tilbage, at der var mange andre, der var interesserede. Det var en positiv start," siger han.

Thor Haugaard Halgreen er derfor inviteret til et møde i april sammen med kommunen og de øvrige ansøgere. Han stiftede bekendtskab med disc golf under et højskoleophold ved Vejle, men som far til to mindre børn, er det svært at finde tiden til at tage til andre kommuner for at spille.

"Jeg kunne tage til banen i Valby Parken, men det er ikke noget, man bare lige gør, når man har to mindre børn. Derfor handler det også om, at det skal være nemt, og jeg vil for eksempel kunne spille om morgenen i Værløse, inden jeg tager på arbejde," siger han.

Minder om golf Thor Haugaard Halgreen har selv spillet golf, siden har var barn, men det tiltaler ham, at disc golf er mindre tidskrævende, let at gå til og en langt billigere sportsgren.

"Disc golf minder lidt om golf, men det er meget nemmere, og noget alle kan være med til fra børn til ældre. Man kan købe en disc til en 50'er, og så kan man gå ud at spille," siger han.

Thor Haugaard Halgreen arbejder til daglig som pædagog ved Stavnsholtskolen, og han ser derfor også gode muligheder i at få børn og unge med ud at spille.

Han oprettede for nyligt en Facebook-gruppe, der skal samle folk, der er interesseret i en bane, og gruppen 'Værløse Disc Golf' har indtil videre 55 medlemmer. Thor Haugaard Halgreen mener ligesom formanden for Hareskov Frisbee Klub, Peter Jepsen, at den bedste placering til en bane vil være ved Værløse Svømmehal.

"Det er helt klart et fedt område. Da der er mange, som bruger hallerne omkring, vil der også være mange, der lægger mærke til stedet. Det er et nemt sted at komme til, og mit håb er, at det ikke kun vil være disc-folk, der kommer til at bruge banen," siger han.