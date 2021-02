Testcenter genopstår i Farum

Furesø Kommune har lavet en aftale med Region Hovedstaden, som betyder, at testcentret i Farum Arena nu genopstår. Det er Copenhagen Medical, der nu vil stå for at lave hurtigtest alle ugens dage.

"Vi har arbejdet hårdt for, at der kunne genopstå et hurtigtestcenter i Farum Arena efter, Falck måtte lukke deres. Det er lykkes nu! Det er jeg meget tilfreds med. Vi har fået en aftale, der sikrer, at borgere kan blive testet alle ugens dage fra morgen til aften", siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S) i en pressemeddelelse.