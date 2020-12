Badmintonhallen i Vrløsehallen forvandles til testcenter fra den 18. til og med den 22. december. Foto: Mikkel Kjølby Foto: Lars Christiansen

Testcenter åbner i Værløsehallen

Furesø - 17. december 2020 kl. 12:19 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Der bliver knoklet på livet løs for at give så mange af Furesøs borgere som muligt mulighed for at blive testet for Covid-19.

Onsdag formiddag kom nyheden om, at Falck og Furesø Kommune åbner testecnter i Farum Arena. Nu er turen kommet til Værløse.

I samarbejde med Region Hovedstaden åbner Furesø Kommune et midlertidigt testcenter i Værløsehalen fra den 18. til og med den 22. december. For at blive teste skal man enten have symptomer på corona eller være nær kontakt til en smittet. I det midlertidige testcenter anvendes den såkaldte PCR-test, der giver 98 procent sandsynlighed for et korrekt resultat.

- Region Hovedstaden har taget imod vores invitation og reageret lynhurtigt på en bekymrende situation, hvor smittetallet i Furesø er for højt. De 300 personer, der dagligt kan blive testet i Værløse, vil tage lidt af presset fra de faste regionale teststeder. Samtidig kan alle de, der gerne bare vil være sikre på, at de ikke har corona, søge mod Farum. Her kan Falck teste 1500 om dagen og borgerne får svar med det samme, om de er Covid19-positive, siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (S).

Testcentret bliver i Værløsehallens badmintonhal på Stiager, som har separat ind- og udgang og er handicaptilgængeligt. Placeringen er central i forhold til Værløse Bymidte med S-toget tæt på og gode parkeringsforhold.

Det er med ultrakort varsel lykkedes Furesø Jobcenter at kontakte otte ledige borgere, der nu instrueres i opgaven med at pode sammen med kommunale medarbejdere, der har meldt sig til opgaven. Kommunens erfarne podere kommer til at overvåge og guide indsatsen i alle fem dage. De faste kommunale podere arbejder normalt på Furesøs egne testenheder for sundhedspersonale. De ledige bidrager desuden til det praktiske arbejde omkring testcentret, som medarbejdere i Furesø Kommune nu er ved at etablere.

- Mange mennesker strækker sig langt lige nu for at tage hånd om smittesituationen. Jeg er rigtig glad for, at regionen har lyttet til vores ønske om lokal testkapacitet i både Værløse og Farum, og jeg er stolt over, at vi har borgere og medarbejdere, der springer til med så kort varsel og griber muligheden for at hjælpe til med testcentret,« siger Ole Bondo Christensen (S).