Teatergruppe gør klar til jubilæumsforestilling

Teatergruppen Syvstjernen gør klar til forestilling nummer 30.

Furesø - 07. oktober 2020 kl. 10:35 Kontakt redaktionen

VÆRLØSE: For 30 år siden fik en gruppe forældre og lærere ved Syvstjerneskolen en lys ide. De ville producere en årlig teaterforestilling for hele familien både på og bag scenen. Nu går Teatergruppen Syvstjernen klar til forestilling nummer 30.

- Det er 30. år i træk, at elever og forældre samarbejder om at producere en forrygende teaterforestilling i fællesskab på tværs af klasser og skoler. Og forældre kan, hvis de har lyst, optræde sammen med deres børn på scenen, fortæller Tue Bertelsen fra Teatergruppen Syvstjernen.

Projektet har alle dage været populært både hos børn og forældre.

- Denne form for familieprojekt er helt enestående i Danmark. I seneste år var vi 84 deltagere. At stå på scenen foran publikum bliver en oplevelse for livet for dig. Det skal du prøve og det er ikke svært, fortæller Tue Bertelsen.

Teaterforestillingen er ikke kun for Syvstjerneskolen. Den favner alle, som har lyst til en oplevelse for livet. Lige nu søges teatertossede elever og forældre til dette års forestilling.

- Både foran og bag tæppet, for i år søger teatret også unge piger og drenge til lys&lyd-gruppen - altså dem, der opererer i mørket bag rampelyset og får det hele til at spille, lyder det fra Tue Bertelsen.

Teatergruppen har ingen auditions. Alle kan være med og der bliver skrevet en rolle til hver deltagers ønsker. Det er et familieteaterprojekt for elever i 2.-9. klasse plus deres forældre eller en anden voksen. Fra 7. klasse kan elever deltage alene.

At være med koster kun 400,- kr./år for hele familien eller 250,- kr./år for enkeltmedlemmer.

Der er øveaften hver onsdag aften fra begyndelsen af januar, øveweekender samt premieren den 19. marts og de to forestillinger den 20. marts 2021.

Interesserede kan ringe til formanden Rie Lindehammer på tlf. 26 17 30 88 og høre mere. Eller se mere og tilmelde sig på https://teatergruppen.dk/.