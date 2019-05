Se billedserie Naturen ved KolleKolle er som skabt til teambuilding.

Teambuilderfirma rykker ind på Hotel KolleKolle

Furesø - 25. maj 2019

Konferencehotellet KolleKolle i Værløse nord for København byder den kendte teambuilding virksomhed KbhTeambuilding velkommen som nye lejere i huset.

KbhTeambuilding skal være med til gøre det endnu lettere for konferencehotellets mange mødegæster at arrangere alle former for teambuilding i løbet af deres møder eller konferencer på KolleKolle. De to virksomheder har allerede et godt samarbejde, og nu giver de deres kunder en optimal løsning, hvor KolleKolle har rammerne og KbhTeambuilding leverer teambuilding indholdet til kunden. KbhTeambuilding er officielt på plads hos KolleKolle fra mandag den 3. juni 2019.

KolleKolles smukke beliggenhed i naturskønne omgivelser ned til Furesø danner hvert år ramme om en lang række møder og konferencer med fokus på udendørs aktiviteter, hvor teambuilding er omdrejningspunktet for mødet eller konferencen. Med KbhTeambuilding i eget hus, imødekommer KolleKolle et stadigt stigende behov hos deres mødegæster. Berit K. Leth, hoteldirektør på KolleKolle fortæller:

- Vi har gennem de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel og et øget ønske hos vores mødegæster om at inkludere teambuilding som en del af mødet. Det kan være øvelser, som foregår indendørs i vores mødelokaler eller andre steder på hotellet, men langt største parten af teambuilding øvelserne foregår i den skønne natur, som omgiver KolleKolle, siger Berit K. Leth og fortsætter:

- KbhTeambuiding arbejder rigtig meget med at inddrage naturen i deres forskellige teambuilding aktiviteter og dette passer perfekt til vores filosofi hos KolleKolle, hvor naturen også et bærende element. Vi ser meget frem til et tæt samarbejde med KbhTeambuilding og til at kunne tilbyde vores mødegæster denne helt nye service.

Virksomheden KbhTeambuilding så dagens lys tilbage i 2016, hvor man på daværende tidspunkt primært henvendte sig til eventbranchen med forskellige aktiviteter. Men ret så hurtigt fandt man ud af, at det er hos mødestedernes kunder, nemlig virksomhederne, at behovet for teambuilding er størst. Man har siden etableringen af KbhTeambuilding haft travlt med at udvikle virksomheden, så den i dag tilbyder en lang række teambuilding øvelser og aktiviteter og hjælper kunden med idéudvikling, planlægning, eksekvering og alt praktisk omkring et arrangement med teambuilding, som det bærende element. Jonas Vergo har siden 2017 været partner og direktør for KbhTeambuilding.

- Hos KbhTeambuilding er en af vores vigtigste målsætninger at være med til at give vores kunder de helt rigtige rammer, hvor de kan være aktive sammen og hvor de samtidig slapper af på en ny måde væk fra deres vante rammer. Her spiller naturen en afgørende rolle og omgivelserne hos KolleKolle passer perfekt til disse formål. Det vigtige for os er også, at vi nu kan tilbyde vores kunder en enkelt kontaktperson, som hjælper dem hele vejen igennem planlægningen og afviklingen af et givent arrangement, fortæller Jonas Vergo.

Samarbejdet betyder, at man som mødebooker fremover vil kunne booke en "fuld entreprise" - nemlig mødested, teambuilding, forplejning etc. håndteret af et professionelt team fra både KolleKolle og KbhTeambuilding.