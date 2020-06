Taxachauffør gik amok

En 53-årig mand fra Farum fik onsdag eftermiddag en taxachaufførs vejvrede at føle.

Taxachaufføren var blevet vred over, at den 53-årige havde bremset ned på motorvejen, og kørte over en længere strækning meget tæt på den 53-åriges bil, mens han dyttede af ham. Da den 53-årige kørte af motorvejen og holdt ind til siden, kørte taxachaufføren efter ham, steg ud af sin bil og tildelte den 53-årige flere slag i ansigtet. Politiet er bekendt med registreringsnummeret på taxaen.