Tandpleje får ekstra hænder til at bekæmpe corona-efterslæb

Et enigt byråd har givet en stor ekstrabevilling for at fjerne efterslæbet hos den kommunale tandpleje. Der er dog ikke enighed om, hvorvidt flere forældre bør vælge privat tandlæge

Furesø - 16. februar 2021 kl. 19:16 Kontakt redaktionen

Furesø Avis' kunne for nyligt fortælle, at kommunens skoletandpleje er bagud med omkring 3000 behandlinger på grund af corona-restriktionerne. Børn og unge skal derfor vente op til to år, før de bliver indkaldt, og det er den maksimale ventetid ifølge Sundhedsstyrelsen. Det er samtidig et halvt år mere end byrådet selv har forpligtet sig til.

Derfor vedtog et enigt byråd på det seneste byrådsmøde i januar at afsætte en ekstrabevilling på 833.000 kroner. Den skal gå til at ansætte et midlertidigt tandlægeteam i 2021, som består af en tandlæge og en klinikassistent. Det er især corona-nedlukningen, der har ført til den store pukkel i tandplejen, da det blandt andet tager tid at gøre rent mellem konsultationerne og at skifte værnemidler. Med den nye ansættelse forventes det, at tandplejen er så godt kørende, at børnene i midten af 2021 igen kan blive indkaldt indenfor de 18 måneder.

Andre rykker frem i køen Til byrådsmødet var der dog skepsis om, hvorvidt det er muligt at finde et midlertidigt tandlægeteam til at klare opgaven. Det var udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller (S) fortrøstningsfuld over for.

"Vi tænkte også i udvalget, at det ikke lige er til at finde en tandlæge, men forvaltningen har spurgt i tandplejen og de ikke så bekymrede. De tænker vi nok skal få besat stillingen," sagde hun.

Byrådet besluttede også at gøre en større indsats for at fortælle forældrene, at de har mulighed for at bruge en privat tandlæge til deres barn, hvor de får refunderet 65 procent af udgiften. Det var der især begejstring for hos Lars Carstensen (K).

"Så er der nogen, der vil synes, at der er usolidarisk, fordi ikke alle har råd til det. Men det passer ikke, for det der sker er, at barnet ryger ud af køen i den kommunale tandpleje, og alle andre rykker frem. Og det kan ikke være mere solidarisk, end at man hjælper fælleskabet frem i køen. Jeg håber, det lykkes at finde en midlertidig tandlæge, der kan fjerne den her pukkel, men jeg er skeptisk over for det," argumenterede han.

Tre gange så dyrt Øjvind Vilsholm (EL) regner ikke med, at der er nok, som vil benytte sig af det private tilbud til, at det vil rykke på efterslæbet.

"Vi balancerer på kanten af, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt, så det er rigtig vigtigt, at vi får ansat en ekstra tandlæge. Vi formoder i udvalget ikke, at der er tilstrækkeligt mange, der vil benytte sig af det private tilbud til, at det kan flytte noget. Men jeg har ikke noget imod, at vi gør opmærksom på det," sagde han.

Bettina Ugelvig Møller fortalte, at der er omkring 10 børn, der benytter sig af en privat tandlæge ud af omkring 10.000 børn og unge. Hun er dog bekymret for en stor udgift til kommunen, hvis mange børn rykker over i den private tandpleje.

"Jeg vil holde rigtig meget øje med, hvor mange der vælger den ordning, da den på sigt kan vise sig at blive noget dyrere. Det koster næsten tre gange så meget at få et barn behandlet i privat tandpleje end kommunalt. Min reservation over for den private tandpleje, handler ikke om at være solidarisk men mere om den øgede udgift, som jeg gerne vil have, at vi alle er klar over, at vi kan risikere at få," sagde hun.

Furesø Kommune forsøger at få den ekstra bevilling kompenseret via de statslige corona-midler for 2021.