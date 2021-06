Arkivfoto

Talte polsk: Kvinde påstod at ringe fra politiet

Furesø - 16. juni 2021 kl. 11:55

112 En 56-årig kvinde fra Værløse blev tirsdag formiddag kl. 10.15 ringet op af en ukendt kvinde, som fortalte, at hun ringede fra politiet for at informere den 56-årige om, at man var på sporet af nogle krimielle, som ville forsøge at tømme den 56-åriges bankkonto. Den 56-årige var dog ikke sådan at narre, og da hun spurgte, hvorfor kvinden talte polsk, når hun ringede fra Københavns Politi, lagde den ukendte kvinde røret på.

Flere opkald fra kvinde

Det samme skete for en 69-årig kvinde fra Charlottenlund, som 10.13 havde fået et lignende opkald, men hun afviste at give oplysninger om sin bankkonto. En 62-årig mand fra Smørum fik også et opkald fra en kvinde med samme historie, og det fremgår ikke af anmeldelsen, hvorvidt manden gav disse oplysninger.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten, hvor politiet understreger, at den fremgangsmetode ikke benyttes af politiet.

"Vi advarer samtidig imod, at man giver person-, konto- eller Nem-id oplysninger til folk, man ikke kender. Bliver man ringet op af en person, som udgiver sig for at være fra politiet eller en anden virksomhed eller organisation, bør man bede om personens navn og ringe til det sted, som vedkommende siger, at de ringer fra for at få bekræftet dette. Her er det vigtigt, at man selv finder hovedtelefonnummeret til den pågældende virksomhed eller organisation og ikke ringer tilbage til det nummer, som personen ringer fra eller oplyser," skriver politiet. lmv