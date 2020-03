Talentpris nummer 10 søger ejer

FURESØ: 28. maj uddeler Furesø Kommune for tiende gang Talentprisen for unge mellem 13 og 19 år.

- Jeg har mest brugt denne her pris som et mentalt skulderklap, og det er en rigtig fed form for anerkendelse. Når man har arbejdet hårdt på noget, og man får ros for det, bliver man selvfølgelig rigtig glad og taknemmelig, fortæller Nikolaj Nording-Grooss.