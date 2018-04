Tårnhøje boligdrømme på Flyvestation

- Om et års tid vil her stå 29 enfamilieshuse. 55 voksne og 20 børn skal leve i bofællesskab sammen, og hele området vil summe af liv og glade dage, sagde Janni Rose Christensen, som er formand i Mageløs, der får en blanding af boliger med plads til en eller to personer, og lidt større familieboliger.

Og så er der det gamle kontroltårn, som indtil 2004 var arbejdsplads for Flyvevåbnets flyveledere, som sad her, højt over flyvestationen og kontrollerede trafikken. Drømmen er at rejse midler til at sætte tårnet i stand, og indrette det med gæsteværelser og en bar oppe i selve kontrolrummet. Som en del af betingelserne for købet af kontroltårnet, skal det med jævne mellemrum åbnes for offentligheden.